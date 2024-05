Maxence Caqueret, Alexandre Lacazette et Mahamadou Diawara (de dos, n°34), lors de Rennes – OL à l’aller (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Battus deux fois par le PSG cette saison, Maxence Caqueret et l'OL espèrent en avoir retenu des leçons. Une victoire en Coupe de France sera à ce prix.

Dans deux jours, l'OL disputera la finale de la Coupe de France face au PSG. Un rendez-vous pour un titre, qui serait le premier du club depuis douze ans, une éternité. Mais pour en arriver là, Maxence Caqueret et ses coéquipiers ont dû passer par toutes les émotions d'une saison qui a marqué toute une ville. 6es de Ligue 1, ils peuvent s'avancer vers cette confrontation l'esprit léger et surtout, une confiance au plus haut.

Dernièrement, Paris a balayé un Olympique lyonnais venu avec des intentions au Parc des Princes (4-1). Si cela n'a pas payé début avril, Caqueret estime que ce n'est pas une raison pour abandonner cette volonté d'aller de l'avant. "Je ne crois pas. C'est une équipe exceptionnelle, demi-finaliste de la Ligue des champions, ce n'est pas rien, mais si on est capables de jouer, justement, je pense qu'il faut le faire, même si c'est un adversaire qui va très vite devant, avec des qualités de vitesse incroyables. Il faut jouer, mais avec un bon esprit défensif, a expliqué le milieu de terrai dans L'Equipe. La défaite du Parc nous a fait mal sur le coup, parce qu'on était au début de notre série. Mais la finale ne sera pas du tout le même match. C'est tellement particulier."

"Nous avons formé un ensemble soudé"

Bien plus sûr de lui, l'effectif rhodanien apparaît armé pour ce choc. Les recrues hivernales, même si elles ne sont pas toutes titulaires, ont provoqué un véritable déclic mental. Ajoutons à cela le travail de Pierre Sage et du staff, et on comprend la transformation qui s'est opérée dans le vestiaire. "Je pense qu'à la mi-saison, il y a eu un vrai changement dans la façon dont le coach nous a gérés. Il a su nous aider à reprendre du plaisir, ce qui était essentiel. Et avec les arrivées, que les gars jouent ou pas, nous avons formé un ensemble soudé, a confié le numéro 6. Quand on était menés, on savait que les remplaçants pouvaient renverser les choses, et c'est vraiment tout un groupe qui a réussi ça. Il y a eu une alchimie. Même si ceux sur le banc étaient déçus, ils ont fait de grosses performances en entrant."