OL - Maxence Caqueret : "C'est la saison la plus touchante"

Comme tous ses coéquipiers, Maxence Caqueret a vécu une saison riche en émotions. L'exercice le plus marquant de sa jeune carrière.

Encore une semaine avant de souffler. Après la finale de la Coupe de France, qui pourrait leur offrir une nouvelle folle soirée inoubliable, les joueurs de l'OL non concernés par des compétitions internationales auront le droit à des vacances. Des congés certainement salutaires émotionnellement, tant ils ont puisé loin dans leurs réserves pour arracher la 6e place au bout du bout du championnat. Maxence Caqueret et ses partenaires ont vécu mille exercices en un.

A l'issue du succès 2 à 1 face à Strasbourg, le milieu de terrain se rappelait des moments compliqués entre août et décembre 2023. "On repense à la première partie de saison où tout le monde nous enterrait à juste titre. On était derniers du championnat et on perdait nos matchs. On a su remonter la pente et inverser la tendance. On a écrit l’histoire, c’est la première fois que ça arrive, c'est juste magique", a-t-il soufflé.

Avec une finale pour rendre l'histoire "encore plus belle"

Comme Alexandre Lacazette, le Gone place cette saison très haut de la hiérarchie de son début de carrière. "Oui, c'est la plus belle, la plus touchante. On jouait le maintien et on parvient à tout renverser pour se qualifier finalement en coupe d’Europe, c’est ça qui couronne le tout, a apprécié Caqueret. On a vécu les deux opposés. La première moitié d'exercice a été très compliquée, on était très tristes. C’était difficile pour nous mais on n'a rien lâché. On a eu des renforts, notre groupe est parvenu à se souder. Je remercie mon équipe et tout le public car on a fait quelque chose d’énorme."

Comme nous l'indiquions, ce n'est pas encore fini pour l'OL qui affrontera Paris pour un titre. La fin d'une disette qui dure depuis 12 ans ? "On ira affronter le PSG avec les mêmes intentions, c'est-à-dire de gagner, a clamé le footballeur de 24 ans. C’est une finale, personne n'en joue pour perdre. On va bien se préparer cette semaine, on va tout donner. J’espère que l’histoire sera belle."