Qualifié sur le fil en Ligue Europa, l'OL va découvrir un tout nouveau format en 2024-2025. Présentation du futur visage de la C3.

Après deux saisons loin de l'Europe, l'OL retrouvera les compétitions continentales en 2024-2025. Au terme d'un exercice à couper le souffle, aussi fou qu'imprévisible, les joueurs de Pierre Sage ont doublé sur le fil Lens pour gratter la sixième place et ainsi s'assurer un futur en Ligue Europa. Mais attention, il y aura quelques modifications à connaître avant le début du tournoi.

La phase de poule est terminée, désormais les équipes participeront à un mini-championnat comprenant 36 équipes, dont certaines issues des tours préliminaires, réparties en quatre chapeaux selon leur coefficient européen. Ensuite, entre septembre 2024 et fin janvier 2025, l'Olympique lyonnais disputera huit rencontres (deux par chapeaux). Ses adversaires seront déterminés par un tirage au sort.

Les 8 premiers en 8es, les 12 derniers éliminés

Les Rhodaniens joueront quatre fois à domicile et quatre fois à l'extérieur, avec l'objectif d'obtenir le plus de points possibles pour se classer au meilleur rang. En effet, les clubs classés de 1 à 24 seront qualifiés pour la suite, avec un avantage pour les huit premiers qui iront directement en 8es de finale. Du 9e au 24e, il faudra se départager lors d'un barrage aller-retour. Les formations de 9 à 16 seront têtes de série et défieront les concurrents de 17 à 24. Les autres, de 25 à 36, sont éliminés de toutes les compétitions européennes.

Ensuite, à partir des 8es, on revient à un programme classique sous la forme d'un aller-retour à chaque tour. Le tableau final sera établi d’entrée, avec tirages au sort des 8es, quarts et demi-finales effectués le même jour. La finale elle se tiendra à Bilbao le 21 mai.

Tottenham, la Roma ou encore la Real Sociedad

L'OL connaîtra ses huit concurrents à affronter le 29 août prochain. En attendant, nous avons déjà le nom de certains participants à la C3 : Nice, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Porto, AS Rome, Tottenham ou encore Eintracht Frankfurt et l'AZ Alkmaar. Ajoutons qu'elle sera diffusée sur Canal +.