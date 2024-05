Fraîchement sacrées championnes de France avec l’OL, Belhadj, Marques et Sangaré n’ont pas encore terminé leur saison. Les trois Lyonnaises participeront à la Sud Ladies Cup avec l’équipe de France U20.

Elles ont fait partie des nombreuses jeunes joueuses qui ont vécu leurs premiers pas au haut niveau durant cette saison. Alice Marques, ayant même marqué son premier but en pro, Féérine Belhadj et Wassa Sangaré ont pu célébrer le 17e titre de champion de France de l’OL même si elles n’étaient pas dans le groupe. Mais ayant signé pro la saison dernière et ayant joué des minutes pendant cette saison de D1 féminine, les trois jeunes Lyonnaises ont récupéré leur médaille de championne des mains de Jean-Michel Aulas. Il reste encore un dernier rendez-vous avec la finale de la Ligue des champions avant une ultime échéance cette fois en sélection.

Les trois joueuses lyonnais ont en effet été conviées au tournoi international amical de la Sud Ladies Cup. Sandrine Ringler a dévoilé une liste de 26 joueuses dans laquelle on retrouve Belhadj, Marques et Sangaré. Le début du rassemblement est prévu le samedi 25 mai au soir mais avec OL - FC Barcelone dans le même temps pas sûr que les trois Fenottes soient de la partie. Elles pourraient rejoindre le groupe français le lendemain avant d’affronter le Maroc le mardi 28 mai et le Panama le 2 juin prochain du côté d’Avignon.