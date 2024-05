OL féminin : Selma Bacha salue les ambitions de Michele Kang

Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Officiellement propriétaire de l'OL féminin depuis février, Michele Kang a montré dans son discours, mais aussi par quelques changements, qu'elle voulait impulser un nouveau souffle au club. Ce qu'apprécie Selma Bacha.

Il y aura du beau monde dans les tribunes de San Mamés (Bilbao) samedi lors de la finale de la Ligue des champions féminine. Si Jean-Michel Aulas ne sera pas présent pour l'affiche entre l'OL et Barcelone, on retrouvera Grégory Doucet, maire de Lyon, aux côtés de Vincent Ponsot et Michele Kang, les deux plus hauts dirigeants des Fenottes. Ils espèrent voir les coéquipières de Selma Bacha décrocher un 9e sacre européen en battant le tenant du titre espagnol.

Devenue officiellement propriétaire de l'Olympique lyonnais en février, l'Américaine a déjà vu son équipe soulever la D1 la semaine dernière lors du succès 2 à 1 contre le PSG. Mais en réalité, elle œuvre depuis mai 2023 auprès des Rhodaniennes.

Centre d'entraînement, stade, équipe médicale...

Si pour l'instant, les avancées se comptent sur les doigts de la main, les projets menés par Kang sont extrêmement nombreux. Renouvellements de contrat, nouvelles infrastructures... Les dernières semaines sont chargées. "Pour l'instant, ce sont surtout des discussions. Il n'y a pas encore les actes car c'est un peu difficile en France. Elle a beaucoup d'ambitions avec le centre d'entraînement, le stade... C'est bien d'avoir ces objectifs-là. Elle a aussi élargi le staff, notamment médical, a souligné Bacha. Tout cela nous met dans les meilleures conditions pour aller chercher tous les trophées."