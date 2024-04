OL : Hegerberg est "une partie très importante du projet" de Kang

En prolongeant Ada Hegerberg pour trois saisons, Michele Kang a signé son premier coup à la tête de l’OL. La présidente américaine ne voyait pas le projet sans l’attaquante.

Elle était attendue au tournant et elle a finalement répondu aux attentes. Avec sa prise de contrôle au sein de l’OL féminin, Michele Kang avait rapidement montré ses envies d’un projet ambitieux avec les meilleurs joueurs du monde entre Rhône et Saône. Certaines d’entre elles étaient déjà au sein de l’effectif et représentaient des dossiers brûlants pour l’Américaine. C’était notamment le cas de la situation contractuelle d’Ada Hegerberg.

La Norvégienne était en fin de contrat et Kang a réussi à trouver les mots nécessaires pour finir de la convaincre de poursuivre une aventure qui dure depuis déjà une décennie. "C'est un moment très important, pas seulement pour moi en tant que nouvelle propriétaire de l'OL Féminin, mais c'est un grand jour pour l'équipe et pour tous les fans, a savouré Michele Kang sur OLPlay. Je suis très heureuse. Je ne peux pas envisager l'OL sans Ada."

Hegerberg, la première d'une longue série ?

En réussissant à prolonger la Ballon d’Or 2018, Michele Kang a signé son premier gros coup en qualité de nouvelle patronne des Fenottes. Il y a d’autres dossiers de prolongation en cours, mais celui d’Hegerberg revêtait peut-être la plus grosse priorité. La Norvégienne est encore dans la fleur de l’âge et représente bien plus qu’une simple joueuse, que ce soit à l’OL ou à travers le foot féminin mondial. Michele Kang tient à sa tête de gondole. "Je pense qu'avoir un modèle comme Ada est une partie très importante de notre projet, ainsi que pour elle et l'OL féminin." À elles deux désormais de "beaucoup s’amuser" en ramenant des titres.