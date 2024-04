Dans le cadre d'un stage organisé par l'association de Kylian Mbappé, Rayan Cherki a rendu une visite aux jeunes joueurs et joueuses de l’AS Buers. Le club de Villeurbanne possède un partenariat avec l’OL.

Quand on pense à l’AS Buers, on pense forcément à Bradley Barcola. Mais l’attaquant du PSG n’était pas de retour dans son ancien club, à quelques jours de ses retrouvailles avec l’OL au Parc des Princes. L’international Espoirs s’est fait voler la vedette par un joueur qu’il connait très bien et avec qui il a fait ses armes au sein de l’Académie puis chez les pros la saison dernière : Rayan Cherki. Le meneur de jeu de l’OL s’est rendu dans le club des Buers mercredi afin d’aller à la rencontre de joueurs et de joueuses du club partenaire de l’OL.

Un stage de l'association Mbappé

Forcément un joli moment pour les jeunes pousses villeurbannaises que de croiser la route d’un joueur lyonnais. Cette intervention de Rayan Cherki s’est inscrite dans le cadre de l’association de Kylian Mbappé, dont le Lyonnais est proche, qui a offert un stage de dix jours à 30 joueurs et joueuses de l’AS Buers, comme soufflé par nos confrères de BFM Lyon. L’occasion pour le remplaçant de luxe de l’OL de donner quelques conseils à ses cadets afin de réussir dans le foot, mais surtout dans la vie de tous les jours.