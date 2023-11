OL féminin : à peine arrivée, Michele Kang est déjà adoptée

Quand bien même, elle n’est pas encore officiellement la nouvelle patronne de l’OL féminin, Michele Kang réalise pour le moment un sans-faute. La femme d’affaires américaine a parfaitement pris le flambeau de Jean-Michel Aulas.

Vendredi soir, elle était l’attraction de la soirée à Décines. Non, il n’était pas question d’Ada Hegerberg ou Wendie Renard. Les deux Lyonnaises ont bien eu droit à leur bain de foule à l’occasion d’OL - Dijon, mais les supporters n’avaient quasiment d’yeux que pour Michele Kang. Présente à Prague pour l’entrée en lice des Fenottes en Ligue des champions, l’Américaine était de nouveau sur le pont vendredi au centre d’entraînement de l’OL pour assister à la large victoire lyonnaise (4-1). Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Kang passe a minima une semaine entre Rhône et Saône afin de prendre le pouls, mais aussi poser petit à petit les fondements de cette nouvelle ère au sein de l’OL féminin.

Même si elle n’est officiellement pas intronisée comme tel encore, en raison notamment d’une vente de l’OL Reign qui traine, Michele Kang est bien la nouvelle patronne de la section féminine. Au moment de la traditionnelle photo officielle, elle a pris place entre Sonia Bompastor et Camille Abily, en lieu et place de Jean-Michel Aulas. Une petite révolution, mais qui s’est passée bien plus en douceur que chez les garçons. "Ce qui est bien et qui n’a pas changé par rapport à Jean-Michel Aulas, c’est qu’elle est aussi ambitieuse. Elle sait où elle veut aller et comment y aller, nous avait avoué Sonia Bompastor, il y a quelques semaines. On a déjà commencé à opérer certains changements, mais avec des décisions qui ont été validées par l’ancienne direction. On est dans une forme de continuité."

De la continuité, mais aussi des ambitions nouvelles

Quand chez les garçons, la présence de John Textor est souvent remise en question, celle de Michele Kang a déjà été adoptée, même avec parcimonie. En demandant à Jean-Michel Aulas de venir sur la photo de famille lors de la victoire en Coupe de France la saison dernière, Michele Kang avait fait un petit geste, mais qui avait beaucoup compté dans le vestiaire. Nombreuses étaient les joueuses à l’avoir apprécié après le choc de l’annonce du départ de "JMA" et tout ne cesse d’aller positivement avec la nouvelle présidente de l’OL féminin, à l'image des embrassades avec Lindsey Horan ou encore Damaris après la victoire contre Dijon.

Ambitieuse comme pouvait l’être Aulas avec le foot féminin, la fondatrice et PDG de Cognosante, une société de technologies de l'information dans le domaine de la santé, veut aussi faire bouger les choses en France et ne pas laisser l’Angleterre ou encore l’Espagne prendre le large en Europe. "Elle arrive avec une mentalité où le soccer aux États-Unis est reconnu et populaire donc elle a envie de faire bouger les lignes, mais seule, elle aura du mal, poursuit Bompastor. Elle compte sur le soutien de la FFF, sur l’ensemble des clubs en France."

Le tandem avec Ponsot est prometteur

À l’image de sa volonté de délocaliser les Fenottes dans un environnement qui leur sera totalement dédié, Michele Kang devrait être rattrapée par la complexité de faire bouger les choses en France, même si elle a déjà rencontré Grégory Doucet, maire de Lyon. Elle compte malgré tout sur la présence de Vincent Ponsot pour s’occuper de ces tâches quotidiennes. En bout de course chez les garçons, l’actuel directeur du football de l’OL va prendre le rôle de directeur général de l’OL féminin au début de l’année civile et doit trouver une vraie bouffée d’oxygène chez les filles où le délit de faciès chez les supporters semble être un bien loin souvenir.

Le tandem travaille déjà main dans la main depuis plusieurs mois déjà et l’arrivée de Kang a fini de convaincre Kadidiatou Diani de rejoindre les championnes de France en titre par exemple. L’Américaine a les moyens de ses ambitions et ce n’est pas Sonia Bompastor qui va s’en plaindre. Pas plus que les supporters lyonnais. Vendredi soir, à la pause d’OL - Dijon, Michele Kang a multiplié les photos avec les jeunes et moins jeunes fans.

Il faut dire que si elle faisait déjà l’unanimité, la milliardaire a fini de convaincre tout le monde. Avec un petit geste, mais qui a rencontré un franc succès dans la tribune Gérard Houllier - "elle n’était pas obligée de faire ça" - que dans l’entourage du groupe lyonnais. En offrant une boisson dans le froid décinois, Kang a fait mouche. Il y a forcément de la communication positive qui ressort dans cette attention, mais la future patronne suit ce qui fait aussi le charme de la section féminine : une proximité qui semble non calculée et qu’aimerait certainement bien retrouver les supporters des garçons.