OL - Mercato : le futur de Lepenant remis en question ?

En manque de temps de jeu à l’OL, Johann Lepenant avait vu Thierry Henry le presser de régler sa situation personnelle dans les semaines à venir. La nature de sa blessure au genou pourrait bien remettre en question un départ cet hiver.

Il espérait trouver dans les Espoirs une bouffée d’oxygène. Cela n’a pas duré bien longtemps. Après seulement treize minutes de jeu, Johann Lepenant est sorti du terrain, en souffrance, escorté par le staff médical des Bleuets. Une image que personne n’aime voir. En manque de temps de jeu à l’OL, le milieu de terrain comptait sur le rassemblement de l’équipe de France Espoirs pour reprendre du rythme. Malgré ses minutes en baisse, Thierry Henry lui a maintenu sa confiance, que ce soit dans la liste ou sur le terrain.

En Autriche, Johann Lepenant était encore titulaire pour la 4e fois en 5 matchs, preuve que le sélectionneur compte toujours sur lui. Henry n’a pourtant pas hésité à mettre la pression sur Lepenant et son avenir. "La situation de Johann est de plus en plus inquiétante, il n'était même pas dans le groupe lyonnais à Rennes (1-0), avait regretté Henry. Avec nous, il a toujours été plus que bon et on continuera à l'aider physiquement quand il sera en sélection, mais c'est à lui et à son entourage de régler son problème à Lyon."

Relégué dans la hiérarchie des milieux

Avec seulement 250 minutes de jeu depuis le début de la saison et une dernière apparition le 8 octobre dernier, l’avenir de Lepenant soulevait forcément une question. Barré dans l’entrejeu lyonnais et même doublé par Mahamadou Diawara depuis l’arrivée de Fabio Grosso, Johan Lepenant était un candidat à un départ durant l’hiver. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OL, il n’était pas forcément question d’une vente définitive, mais peut-être d’un prêt. Or, cette sortie sur blessure risque bien de compromettre tout ça.

La nature exacte du pépin physique n’a pas encore été révélée et Lepenant va passer rapidement des examens, après être rentré à Lyon durant le week-end. Si une rupture se confirme, la saison se finira à l’OL pour l'ancien Caennais, même si ce ne sera pas sur le pré… En 13 minutes, il a probablement perdu une participation aux Jeux Olympiques de Paris, mais aussi une porte de sortie cet hiver...