OL - Mercato : Henry envoie un message clair à Lepenant

En manque de temps de jeu à l’OL, Johann Lepenant garde encore la confiance de Thierry Henry. Néanmoins, le sélectionneur des Espoirs a conseillé au milieu de rapidement régler sa situation en club.

Ils ne sont que deux joueurs de l’OL en équipe de France Espoirs et ils font beaucoup parler pourtant. La situation de Rayan Cherki est forcément au centre des discussions depuis plusieurs semaines et chaque rassemblement avec les Bleuets remet une pièce dans la machine. Peu décisif avec l’OL (une passe) et en manque de temps de jeu, le meneur brille en sélection. En poste depuis un peu plus de deux mois, Thierry Henry a déjà préparé son argumentaire à chaque conférence, conscient que le sujet reviendra sur la table. À la veille du match contre la Bosnie (ce vendredi 18h30), c’est cependant de Johann Lepenant dont il a été question au moment de parler de l’OL chez les Espoirs.

"On continuera à l'aider physiquement"

De nouveau sélectionné par Henry, le milieu de terrain garde encore la confiance de son coach. C’est moins le cas en club. Avec l’arrivée de Fabio Grosso, les minutes se font rares pour l’ancien Caennais. Soixante-six minutes disputées en six matchs et surtout deux non-convocations contre Clermont puis dimanche dernier face à Rennes. La situation personnelle de Lepenant interpelle Thierry Henry qui n’a pas hésité à faire passer un message à son joueur. "La situation de Johann est de plus en plus inquiétante, il n'était même pas dans le groupe lyonnais à Rennes (1-0), regrette Henry. Avec nous, il a toujours été plus que bon et on continuera à l'aider physiquement quand il sera en sélection, mais c'est à lui et à son entourage de régler son problème à Lyon."

Une manière à peine cachée du sélectionneur des Bleuets de pousser Johann Lepenant à réfléchir à un départ durant l’hiver au risque de voir le wagon Espoirs et les Jeux Olympique de Paris 2024 passer.