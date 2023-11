Tagliafico (OL) et l’Argentine défaits par l’Uruguay (0-2)

Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Arabie Saoudite (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

Pour la première fois depuis presque un an, l’Argentine a été battue (0-2). Face à l’Uruguay, Nicolas Tagliafico a joué 80 minutes.

Hervé Renard était, jusqu’à jeudi soir, le dernier entraîneur à avoir fait tomber l’Argentine. Cet honneur revient désormais à Marcelo Bielsa et l’Uruguay. Près d’un an après sa dernière défaite lors de la Coupe du monde 2022 face à l’Arabie Saoudite, l’Albiceleste a de nouveau mordu la poussière. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les coéquipiers de Lionel Messi ont chuté à domicile dans une rencontre toujours aussi électrique face à l’Uruguay. Sous la coupe de Marcelo Bielsa, la Celeste s’est imposée pour la première fois de son histoire dans la compétition face à Nicolas Tagliafico et compagnie.

Un mois après le Brésil, l’Uruguay s’offre donc le scalp de l’Argentine, alors invaincue jusqu’à là dans les éliminatoires. Dans une rencontre où les esprits se sont échauffés, notamment entre Lionel Messi, Rodrigo de Paul et Manuel Ugarte, l’Uruguay a pris le meilleur sur son adversaire juste avant la pause pour Ronald Araujo (41e). Darwin Nunez a fait le break à la 87e minute alors que Nicolas Tagliafico avait déjà rejoint le banc. Titulaire au coup d’envoi, le latéral de l’OL a joué 80 minutes de ce classique du continent sud-américain.