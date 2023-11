En comité restreint en raison de la trêve internationale, les joueurs de l’OL ont visité l’Arena de Décines jeudi. L’inauguration de la salle aura lieu le jeudi 23 novembre.

Plus que six jours à attendre. Après plusieurs mois de travaux, l’Arena de Décines va enfin pouvoir accueillir des évènements ainsi que du public. Une répétition a eu lieu mercredi avec la présence de salariés de l’ASVEL et de l’OL en tribunes pour un match dans les conditions du direct, mais le grand jour est prévu pour le jeudi 23 novembre. Le match d’Euroligue entre l’ASVEL et le Bayern Munich marquera le coup d’envoi et l’inauguration de l’Arena.

En attendant de répondre présents jeudi prochain pour certains, les joueurs de l’OL ont eu le droit à une visite privée de la salle jeudi. En comité restreint, suite au départ d’une dizaine d’internationaux, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pu voir de leurs propres yeux le rendu des travaux. Un petit tour du propriétaire qui semble en avoir mis plein la vue aux Lyonnais.

Pour rappel, l’Arena, qui a été mise en vente par John Textor et l’OL Groupe, doit accueillir certains matchs européens de l’ASVEL mais aussi des spectacles, concerts. Dernièrement, l’enceinte a été choisie pour accueillir le premier rendez-vous français de WWE, événement annuel qui réunit les plus grands catcheurs du monde depuis 1999.