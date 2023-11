OL : WWE Backlash aura lieu à l'Arena de Décines

Le premier événement WWE organisé en France sera à l'Arena le Décines. Les meilleurs catcheurs du monde s'affronteront dans cette salle le 4 mai prochain.

La France va accueillir pour la première fois de son histoire un événement de la WWE et cela se passera à l'Arena de Décines. L'entreprise qui gère les plus grands événements de catch a annoncé ce jeudi qu'un accord a été trouvé avec la salle pour organiser le WWE Backlash le 4 mai prochain. Cet événement annuel réunit les plus grands catcheurs du monde depuis 1999. Après une interruption jusqu'en 2016, le spectacle a repris ses droits.

Cette délocalisation intervient dans une logique d'expansion. La WWE avait déjà annoncé de futurs événements à Berlin, en Allemagne, et à Perth, en Australie. C'est donc un show historique qui se tiendra dans la salle tenue par OL Groupe. Cette société holding veut vendre en totalité ou partiellement certains actifs non-essentiels. L’ASVEL va déjà jouer onze de ses matchs d’Euroligue cette saison mais pourrait bien devenir définitivement propriétaire de l'Arena. John Textor et Tony Parker ont pu en discuter lors du match entre l'OL et Lorient (3-3) en octobre dernier. Le 23 novembre se tiendra le match inaugural de la salle entre l'ASVEL et le Bayern Munich.