OL : Eugénie Le Sommer savoure son retour en équipe de France

Eugénie Le Sommer alterne parfaitement entre l'OL et l'équipe de France. Redevenue cadre de la sélection, elle semble plus en forme que jamais.

Pendant deux ans, l'équipe de France de Corinne Diacre s'est passée de sa meilleure buteuse. Deux longues années où Eugénie Le Sommer ne portait plus que le maillot de l'OL (avec une courte pige aux États-Unis sous les couleurs d'OL Reign en 2021). Mais depuis l'intronisation d'Hervé Renard sur le banc des Bleues, la Lyonnaise a fait son grand retour, participant au Mondial 2023 avec trois buts au compteur.

"Il me manquait quelque chose"

Eugénie Le Sommer fait de nouveau partie des cadres de l'équipe de France, nommée notamment parmi les vice-capitaine du groupe, comme si elle n'avait jamais quitté la sélection. Pourtant, son absence entre avril 2021 et avril 2023 l'a beaucoup affecté. "Ce retour en équipe de France m'a fait beaucoup de bien. Je ne pensais pas à ce point, a-t-elle avoué au micro de La Chaîne L'Équipe ce mercredi. C'était une période difficile, je le savais. J'essayais de penser à autre chose et d'être performante en club. Quand je suis revenue en sélection, je me suis aperçue qu'il me manquait quelque chose. Ça m'a forcément fait du bien."

Interrogée sur l'arrivée d'Hervé Renard, Eugénie Le Sommer a affirmé que le sélectionneur s'était rapidement acclimaté au football féminin. "C'est quelqu'un de très ambitieux, qui est très professionnel. Il s'est entouré des bonnes personnes. On a tout pour bien travailler quand on va en sélection." Du côté de l'OL aussi Eugénie Le Sommer performe. Cette saison, l'attaquante compte déjà sept buts en D1, soit autant que l'an dernier, auxquels il faut désormais ajouter celui inscrit face au Slavia Prague (0-9) en Ligue des champions mardi. De quoi largement postuler à la prochaine liste d'Hervé Renard qui sera annoncée le vendredi 24 novembre.