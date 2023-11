Willem Geubbels "rêvait de faire carrière" à l’OL

Ayant fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans, Willem Geubbels n’a pas eu la carrière espérée à l’OL. L’ailier regrette de ne pas avoir réussi dans son club formateur.

Avant Rayan Cherki, il y a eu Willem Geubbels à l’OL. À l’heure où la formation à la lyonnaise a toujours été mise en avant, les deux anciens pensionnaires de l’Académie ont été des phénomènes de précocité. Le meneur de jeu est toujours dans son club formateur et tente, tant bien que mal, de réussir et s’imposer à l’OL. Pour Geubbels, l’aventure professionnelle a tourné court très rapidement. Deux matchs de Ligue 1, un de Ligue Europa et de Coupe de la Ligue avant de s’envoler vers Monaco en 2018-2019 contre 20 millions d’euros.

Pourtant, les espoirs étaient grands sur l’ailier qui a fait ses débuts en pros en Ligue 1 à tout juste 16 ans contre Dijon (3-3) en septembre 2017. "C’était magique de pouvoir rentrer dans un grand stade à ce moment-là, de rendre fière sa famille. Je rêvais de faire ma carrière et ma vie à Lyon, a avoué Geubbels dans une interview à 90’ Football. En tout cas, j’ai pu porter le maillot de l’OL, je suis très heureux et très fier de ça. Je ne pensais même pas que j’allais rentrer. Tu as les yeux qui brillent, qui pétillent, tu as la boule au ventre aussi. C’était l'un des plus beaux moments de ma vie."

"Je reste un fervent supporter du club"

Le rêve éveillé va tourner au vinaigre entre Willem Geubbels et l’OL. À la recherche d’argent frais, le club lyonnais accueille à bras ouvert le chèque de 20 millions d’euros posé sur la table par l’AS Monaco. À côté de ça, l’attitude de l’entourage du joueur et notamment de ses agents concernant la signature d'un premier contrat pro ont quelque peu irrité les dirigeants lyonnais qui ont vu une porte dorée avec les Monégasques.

Malgré ce départ en eau de boudin, Willem Geubbels reste attaché à son club formateur. Dans un début de carrière tronqué et qui l’a poussé jusqu’à Saint-Gall en Suisse, l’ancien international U19 français continue de suivre son "club de cœur". "Aujourd’hui, je suis un fervent supporter de l’OL. Je ne regarde pas le foot, mais quand c’est Lyon, je suis le premier devant la télé."