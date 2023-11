OL : Cherki a été décisif pour la première fois de la saison

Une nouvelle fois remplaçant, Rayan Cherki est à malgré tout joué une grosse demi-heure lors d’OL - Metz. Pour la première fois de la saison, le Lyonnais a réussi à se montrer décisif.

Une semaine après avoir été laissé à l’écart du groupe pour le déplacement à Marseille, Rayan Cherki était bien de retour dimanche face à Metz. Convoqué parmi les 25 samedi, le meneur a passé le cut des cinq joueurs laissés en tribunes. Néanmoins, Fabio Grosso ne lui a pas pour autant accordé une place dans son onze de départ, restant sur son idée souhaitée contre l’OM. C’est donc du banc que Cherki a observé la première mi-temps avant de profiter des changements rapides de son entraîneur. À la 55e minute, il est entré en même temps qu’Ernest Nuamah afin d’apporter un peu de folie dans le jeu de l’OL. Dans le 5-2-3 en seconde période, Cherki a occupé un rôle sur le côté gauche de l’attaque.

Caqueret : "Le groupe est large et forcement des mises à l'écart"

Pas forcément à son aise, il a profité d’un dernier changement de système pour retrouver l’axe au moment du passage en 4-2-3-1 avec l’entrée de Jeffinho. Coïncidence, c’est dans cette position plus axiale qu’il a enfin réussi à se montrer décisif. Muet depuis le début de la saison, le numéro 18 de l’OL a servi Skelly Alvero avant que ce dernier ne cache son tir qui a fait mouche. Cette première passe décisive qui reste anecdotique fera au moins taire certaines critiques.

Après le match, Maxence Caqueret n’a pas manqué de voler au secours de son coéquipier et ami. "Que ce soit Rayan (Cherki) ou les joueurs qui n'ont pas eu la chance d'être dans le groupe la semaine dernière ou aujourd'hui, ils sont tous concernés à 100%. Ils ont tous cette envie de retrouver l'équipe et de donner le plus possible. On a un groupe large donc, forcément, il y a toujours des joueurs mis à l'écart. Mais comme j'ai dit, la mentalité est top et tout le monde fait le nécessaire pour être au top et bien se préparer pour chaque match."