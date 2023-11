Alvero est devenu le 375e buteur de l’histoire de l’OL

Skelly Alvero célébrant son but avec Rayan Cherki lors d’OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En trouvant l’ouverture à la 83e minute, Skelly Alvero a empêché une nouvelle défaite à l’OL. Le milieu en a profité pour marquer son premier but avec le club lyonnais.

Ce n’était qu’un but égalisateur et il a été fêté comme un but victoire dimanche après-midi par le Parc OL. Quand les 42 000 spectateurs présents à Décines ont pensé vivre une septième défaite cette saison, Skelly Alvero est sorti de son trou et a permis à l’OL de recoller au score à la 83e minute contre Metz (1-1). Une frappe du gauche qui a surpris Guillaume Dietsch, pourtant auteur d’une parade réflexe sur Alexandre Lacazette durant le deuxième acte de ce match. Presque surpris d’avoir trouvé la faille, Alvero a toutefois délivré tout un stade, mais peut-être bien aussi son cas personnel. "Mon rôle, je devais être plus offensif. J’ai essayé de donner le maximum, a-t-il avoué sur OLPlay. J’ai été récompensé, mais on sait que ça ne va pas être évident."

Un produit qui reste encore en formation

Plus haut sur le terrain contre Metz, l’ancien Sochalien a mis du temps à se mettre en route. Enchaînant les imprécisions techniques ainsi que les interventions à retardement, Alvero reste un produit qui n'est pas fini. Un peu comme bon nombre de joueurs dans l’effectif de l’OL. Ce n’est pas Fabio Grosso qui dira le contraire. "Il a fait un bon match. Il est jeune, bien sûr, il fait des fautes, mais il a un bon état d’esprit. Il doit s’améliorer, c’est certain, comme d'autres de ses coéquipiers." Bien mieux en deuxième période, Skelly Alvero est devenu le 375e buteur dans l’histoire du club lyonnais. Il aurait certainement préféré les trois points à choisir.