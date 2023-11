L’OL a sauvé ce qu’il a pu contre Metz (1-1)

Dans l’obligation de gagner, l’OL a avant tout sauvé les meubles face au FC Metz. Contraints au nul (1-1), les Lyonnais n’avancent toujours pas…

La fameuse prise de conscience et volonté de vaincre le mauvais sort attendront encore à l’OL. Ce dimanche, les Lyonnais ont été incapables de battre le FC Metz et restent derniers. Ils ont surtout sauvé les meubles après avoir de nouveau concédé l’ouverture du score. Les choses auraient pourtant pu commencer de la meilleure des façons possibles dans cet après-midi. Fort d’un bon pressing sur la défense adverse au niveau de la ligne médiane, Mama Baldé s’en est allé seul défier Alexandre Oukidja. Certes gêné par le retour d’un défenseur, l’attaquant lyonnais a trouvé le moyen de perdre son face-à-face après seulement 40 secondes de jeu.

En cruel manque de confiance depuis son arrivée, Baldé est le symbole de cet OL qui n’a pas les faits de jeu en sa faveur depuis le début de la saison. Ce n’explique pas les trois points en neuf matchs, mais quand l’OL cherche des motifs espoirs, il n’est pas forcément verni sur le terrain. Poussés par les 40 000 spectateurs présents, les Lyonnais n’ont cependant pas réussi à trouver ce supplément d’âme dans le premier acte. Ils ne sont d’ailleurs pas passés loin de la frayeur après deux minutes et un corner mal dégagé par Mahamadou Diawara, pas loin de tromper Anthony Lopes. Le portier s’est ensuite envolé à la 39e minute, claquant au-dessus de sa barre une frappe lourde de Jallow avant de remettre ça avec une manchette deux minutes après.

Des choix de Grosso qui interrogent

Seizième, le FC Metz n’a pas forcément fermé le jeu, mais son bloc compact a empêché toutes initiatives lyonnaises en plus d’un cruel manque de mouvements offensifs. S’essayant à quelques contres, Metz a compris en fin de mi-temps qu’en poussant un peu plus, il y avait peut-être bien la place pour autre chose qu’un point. Triste réalité d’un OL qui ne fait aujourd’hui plus peur et qui trouve le moyen de couler mentalement sur de timides qui se transforment en dangereuses incursions. Certainement motivés par Fabio Grosso à la pause, les Lyonnais sont revenus avec de meilleures intentions. Comme en première, ils ont été à deux doigts de forcer la décision.

Sur un bon travail en pivot de Lacazette, Skelly Alvero a décroché une frappe sèche qui a poussé Dietsch à concéder le corner. Comme Lopes, le gardien messin a joué les sauveurs avec une parade à bout portant sur ce même corner et une frappe en pivot de Lacazette (49e). Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Comme à son habitude, Grosso a fait le choix de changer les choses rapidement avec un double changement à la 55e minute et les entrées de Nuamah et Cherki pour ce qui a ressemblé à un 5-2-3.

Le jeu n’en a été que plus décousu avec une formation lyonnaise qui a donné l’impression d’être coupée en deux. Trop timides dans leurs intentions, les joueurs rhodaniens ne peuvent clairement pas espérer mieux. En ne mettant pas assez de tranchant dans sa frappe, Nuamah a permis à Metz de partir en contre et ce fut fatal. Une glissade de Mata ouvrant l’axe et la frappe de Jallow a tapé le poteau qui s’est transformé en rentrant… Un énième fait de jeu contraire à l’OL qui a pourtant réussi à limiter les dégâts. Sur une frappe du gauche, Skelly Alvero a remis les deux équipes à égalité (83e) mais il était trop tard pour se réveiller… L’OL n’a toujours pas gagné et égale la pire série de son histoire avec 11 matchs sans victoire.