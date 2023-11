En marge du match entre l’OL et le FC Metz ce dimanche, une banderole a été déployée devant le Parc OL par les supporters.

Quand dans la direction de l’OL parler de maintien semblait être tabou ces dernières semaines, chez les supporters le constat est bien plus clair. Avec seulement trois points en neuf journées, le début de saison est loin de correspondre aux attentes fixées avant la reprise. Les ambitions européennes sont aujourd’hui un lointain mirage pour le club lyonnais. Néanmoins, ce dimanche peut être une bascule dans cette saison avec la réception du FC Metz au Parc OL. Face à une autre formation du bas de tableau, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent décrocher une première victoire cette saison, la première depuis le 27 mai.

Conscients de l’importance de cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1, les supporters lyonnais ont déployé une banderole. Non pas à l’intérieur de l’enceinte, mais sur le parvis du Parc OL, juste au-dessus de la boutique officielle. Un message lourd de sens, mais aussi réaliste à la vue de la situation actuelle entre Rhône et Saône. "Objectif maintien", peut-on lire sur cette banderole co-signée par l'ensemble des groupes de supporters. C'est malheureusement aujourd'hui le triste objectif, du moins jusqu'à la trêve, dans l'attente d'une réaction d'orgueil et d'une potentielle série positive.