OL : Textor l’assure, "il n’y a pas de risque de relégation"

Présent dimanche au Parc OL, John Textor a livré un discours plus que positif après la défaite contre Clermont (1-2). Le patron de l’OL persiste qu’une descente n’est pas à l’ordre jour.

Les semaines passent, les défaites aussi, mais rien ne semble ébranler la confiance de John Textor. De passage à Lyon pour la semaine, le patron de l’OL était logiquement présent dimanche soir au Parc OL pour la 9e journée de Ligue 1. Mais, comme c’est le cas depuis sa prise de pouvoir, l’Américain n’a pas vu gagner, bien au contraire. Après presque un quart du championnat, l’OL est bon dernier du championnat. Pas de quoi pousser Textor à se montrer alarmiste. Après la défaite (1-2) face à Clermont, il s’est présenté face à la presse et a livré un discours positif dans une course au maintien dont il ne veut pas entendre parler.

Trop positif pour ne pas être dans le déni ? "On a montré trop de bonnes choses par rapport au résultat. Notre équipe est trop bonne et on n’est pas à l’endroit où l’on devrait être. Les supporters nous ont encouragés tout le match. J’ai des inquiétudes, mais il n’y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre. Le coach fait du très bon travail, et il nous faut encore travailler, et il faut que tout le monde soit à son niveau. Dans ce match, on a eu des moments brillants, mais on n’arrive pas à gagner ce genre de matches."

"La DNCG va être impressionnée"

Pas de quoi paniquer donc si l’on suit le raisonnement du propriétaire de l’OL. Ce discours a malgré tout du mal à passer quand l’équipe de Fabio Grosso n’a toujours pas réussi à inscrire la moindre victoire à son tableau de chasse et que dans les fameux "matchs de la peur", le club lyonnais ne s’en sort qu’avec un point sur six. Mais, une fois de plus, John Textor croit en des jours meilleurs. Peut-être un peu trop. "On n’a pas eu les mains libres dans le mercato d’été, mais tout va se jouer en janvier. Tout va bien financièrement et on n’aura pas de problèmes avec la DNCG. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille." La trop grande confiance de l’Américain durant l’été avait eu des incidences négatives sur le sportif. Il semblerait que la leçon n’ait pas été retenue.