OL - Clermont (1-2) : Grosso veut des joueurs "qui y croient"

Forcément marqué par la défaite (1-2) de l’OL face à Clermont, Fabio Grosso ne voulait pas accuser le coup dimanche soir. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais en attend plus de ses joueurs pour définitivement redresser la barre.

Encore raté pour Fabio Grosso ! Pour sa cinquième tentative sur le banc de l’OL, l’entraîneur italien n’a toujours pas réussi à mener le club lyonnais à la victoire dans cette saison. Défait (1-2) par Clermont dimanche soir à domicile, l’OL continue de s’enfoncer dans les abysses de la Ligue 1. Désormais lanterne rouge du championnat après neuf journées et trois petits points, la formation rhodanienne est plus que jamais lancée dans la course au maintien, même si chez certains, cela semble n’être encore qu’une utopie. Pourtant, le constat est bien là pour une équipe qui n’avance pas et dont on se demande quels sont les leviers à activer.

Des faits de jeu favorables ? Dimanche soir, ce n’est clairement pas aller dans le sens de l’OL avec des décisions arbitrales qui font encore parler entre Rhône et Saône. S’il les a forcément pointées du doigt, Fabio Grosso ne veut pas se réfugier derrière. "C'est une grande déception, on voulait gagner, on en avait besoin. On ne peut pas retourner en arrière, on ne peut aller que vers l'avant. On doit regarder le classement, regarder où on est, regarder la difficulté qu'on a durant cette période, ressentir la responsabilité de vouloir s'en sortir. (…) Je suis courageux, j'ai dit aux joueurs que cela ne sert à rien d'avoir la tête basse, si on a tout donné. On est dans une dynamique où on n'a pas les qualités pour gagner ce match, mais on a les qualités pour nous en sortir."

"Avoir un état d'esprit différent que jusqu'à présent"

Forcément dans une pensée positive pour pousser ses troupes à en donner plus, Fabio Grosso souhaite malgré tout que tout son effectif tire vers le haut et dans la même direction. Le seul moyen pour l’entraîneur lyonnais de voir l’OL décoller au nombre de victoires, mais aussi au classement. Malgré son travail de sape depuis son arrivée il y a désormais plus d’un mois, Grosso ne semble pas encore totalement convaincu par ce qu’il voit au niveau de l’état d’esprit.

C’est du moins ce qui peut ressortir de certaines de ses déclarations depuis plusieurs semaines et encore dimanche après la défaite. "On a suffisamment de matches pour aller chercher des points, pour remonter les équipes qui sont devant. On a les qualités pour cela, on a envie de le faire. Ceux qui y croient seront dedans, ceux qui n'y croient pas, doivent se mettre à côté. (…) C'est la grande responsabilité qu'on a, ne pas lâcher quand on voit l'amour que les gens ont pour ce club. Il faut avoir un état d'esprit différent de celui qu'on a eu jusqu’ici."

En faisant de nouveaux trois changements précoces, certes en réaction au tableau d’affichage, Fabio Grosso montre malgré tout que ceux qui ne rentrent pas dans le moule risquent de vivre une saison compliquée où l’intérêt collectif est plus que jamais au centre.