Devant les micros, Anthony Lopes a essayé de remobiliser l'ensemble du groupe de l'OL après la défaite face Clermont (1-2). Le gardien a bien conscience que le club est en danger.

Comment réagir après ce nouveau coup de massue pris sur la tête ? Dimanche, l'OL a une nouvelle fois affiché ses lacunes contre Clermont (1-2), battu pour la sixième fois en neuf rencontres de Ligue 1. Le voilà lanterne rouge, incapable de dominer une formation de l'élite et plongé dans la plus grave crise de son histoire récente.

Au cœur du marasme, comme ses partenaires, Anthony Lopes a essayé de trouver les mots en public pour décrire son ressenti. "Il n'y a que du négatif. Cela devient très difficile, la situation du club est très compliquée, a bien sûr reconnu le portier rhodanien. On est derniers après neuf journées, ça pose question. Nous n'avons pas commencé comme on le voulait, nous n'étions pas dedans, et on l'a payé cher. Maintenant, si chacun fait son truc de son côté, on n'arrivera pas à s'en sortir. Nous devons être tous ensemble car pour la majorité de l'effectif, c'est une position inconnue. Cela fait très longtemps que l'Olympique lyonnais n'a pas vécu ces moments difficiles."

"On n'est pas encore en Ligue 2"

Dans son discours, le gardien a tenté d'être combatif. "On n'est pas encore en Ligue 2. Il va falloir des garçons de caractère pour défier les statistiques. Je ne lâcherai pas, et le reste de l'effectif non plus. Nous sommes tous dans le même bateau et on s'en sortira tous ensemble, a-t-il répété. J'espère que tout le monde est aussi remonté car si on commence à baisser les bras, ça va devenir compliqué [...] Je n'ai pas peur du calendrier qui arrive."

Face à la presse, Lopes a aussi exhorté chacun des membres du vestiaire à prendre ses responsabilités. "Il n'y a pas seulement les leaders. L'ensemble du groupe doit prendre conscience de notre situation. Il y a un blason, une histoire à respecter, donc ça fait mal. Nous (les cadres, NDLR) allons tenir notre rôle le plus possible, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais ce ne sont pas uniquement ces tauliers qui vont nous faire sortir de cette période, c'est tout le monde", a-t-il martelé.

"Le propriétaire fera en sorte de faire ce qu'il a à faire"

Interrogé également sur les déclarations de John Textor au sujet du prochain mercato, le Lyonnais a préféré recentrer les débats. "Je suis concentré sur le groupe, sur l'état d'esprit, sur comment inverser la tendance. Pour le reste, le propriétaire fera en sorte de faire ce qu'il a à faire. Nous, on va se contenter de ce que l'on sait faire et de ce qu'on peut faire", a-t-il conclu. Sauf que pour le moment, cela n'est pas suffisant.