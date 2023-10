En cette trêve internationale, Fabio Grosso a choisi d’appeler plusieurs jeunes de la réserve pour l'entraînement de l'OL. Maxence Caqueret est lui resté en soins mercredi.

Avec huit joueurs du groupe pro partis en sélection, Fabio Grosso n’a pas son groupe au complet, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne travaille pas. Le chantier est tellement important que chaque jour peut permettre d’apporter un plus supplémentaire dans le projet de l’OL. Après deux jours de repos, les Lyonnais ont repris le chemin de l’entraînement mercredi après-midi sous la chaleur décinoise.

Pour l’occasion, Grosso avait fait appel à plusieurs jeunes de la réserve pour venir faire le nombre. En plus des habitués que sont Mohamed El Arouch, Achraf Laaziri et désormais Mahamadou Diawara, quatre autres membres de la Pro2 étaient présents. Romain Perret, Mathys De Carvalho, Jérémy Mounsesse et Breyton Fougeu étaient également de la partie pour une heure et quart d’entrainement.

Positive attitude chez Fabio Grosso

Une séance vivante à plus d’un titre. Comme à son habitude, Fabio Grosso a donné de la voix pour guider un exercice de passes. Il a parfois paru agacé par des consignes pas comprises ou des approximations techniques, n'hésitant pas à arrêter les exercices pour bien faire passer le message. Néanmoins, l’Italien a avant tout joué la carte de la positive attitude faite à base de "bravo", "top" ou de "bravissimo" quand sa langue natale reprenait le dessus.

Sans Maxence Caqueret resté en salle pour travailler en ce début de semaine, la vingtaine de joueurs présents a ensuite enchaîné avec une opposition sur demi-terrain à base de deux touches de balle. Une demi-heure durant laquelle les filets n’ont pas forcément tremblé si ce n’est sur deux frappes lourdes de Corentin Tolisso. On a pu voir les joueurs échanger sur les positions, déplacements. Ce n’est clairement pas parfait, mais il y a au moins de la vie dans le groupe qui s'était réuni en début d'après-midi pour un déjeuner commun. Place désormais à une double séance ce jeudi.