OL : Cucci s'offusque des rumeurs autour de Lacazette et Tolisso

D’ordinaire discret, Santiago Cucci a choisi de prendre la parole afin de faire des éclaircissements sur certains dossiers à l’OL. Il a notamment été question de l’ambiance dans le vestiaire et du fameux gang des Lyonnais.

Il n’est pas du genre à prendre la parole et a confirmé qu’il ne le ferait pas plus à l’avenir malgré les critiques à ce sujet. Santiago Cucci est un président exécutif dans l’ombre et il compte y rester pour "aider le projet à grandir". Néanmoins, face à la situation actuelle et les rumeurs à droite, à gauche, le Basque a choisi de prendre la parole afin de remettre l’église au centre du village.

De John Textor à la vente de l’Arena en passant par les supporters, Cucci a ratissé large dans le quart d’heure accordé à OLPlay. Il s’est notamment arrêté sur les interrogations concernant l’ambiance dans le vestiaire et la présence de clans comme celui du "gang des Lyonnais". "On a remis en cause l’intégrité d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso en créant le gang des Lyonnais. Tout ça n’est que fantasme."

"Scandaleux de remettre en cause l'amour du maillot"

"Choqué" que certains puissent remettre en cause "l’intégrité et l’amour du maillot d’Alexandre et de Corentin", Santiago Cucci déplore le climat extérieur autour de l’OL. Néanmoins, il n’a jamais été vraiment question de l’amour que portent les deux joueurs. Au contraire, tous deux sont issus de la formation lyonnaise et connaitre le succès avec le club formateur doit certainement être un rêve qui n’a pour le moment jamais été assouvi. La question se pose bien plus autour du rôle de leader pour l’un et les performances pour l’autre. Le combat n’est pas le même, mais Cucci a tenu à "prendre la parole. Je suis choqué qu’on remette en cause l’intégrité de joueurs, de faire croire que John (Textor) n’a pas d’argent."