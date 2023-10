La situation de l’OL "peine" les Fenottes

Invaincues en trois matchs, les joueuses de l’OL sont dans une dynamique opposée à celle des garçons. Néanmoins, la situation des joueurs de Fabio Grosso a forcément un impact sur le quotidien au club dans lequel les Fenottes tentent de jouer un rôle positif.

Ce sont clairement des trajectoires diamétralement opposées au moment de regarder le classement. Quand les joueuses de l’OL pointent à la seconde place du championnat, leurs homologues masculins occupent la même position, mais tout en bas. Deux salles, deux ambiances donc à Décines au moment de se croiser au détour d’une salle du centre d’entraînement. Il y a déjà bien longtemps que les Fenottes sont les seules à ramener des coupes dans l’armoire de l’OL, mais la situation a atteint un point que peu de monde dans l’environnement lyonnais imaginait.

Malgré les trois victoires en trois matchs depuis le début de la saison, les Lyonnaises sont forcément touchées par la situation des joueurs de Fabio Grosso. En enfant du club, Amel Majri ne peut faire comme si de rien n’était à Décines. "On est autant déçues qu’eux parce qu’on est de la même famille. Ça nous peine de voir le classement, nous a-t-elle avoué ce mercredi après l’entraînement des Fenottes. Mais on est derrière eux, on les soutient, on sait que ce n’est pas facile, mais on espère qu’ils vont relever la tête. On continue de les soutenir de notre côté. Ils ont pris un point contre Lorient, on prend parce que ça n’aurait peut-être pas été le cas il y a trois semaines."

Bompastor "On essaye de leur amener des ondes positives"

Quand bien même l’OL féminin va se voir détacher de l’entité OL avec la prise prochaine de 52% de la section par Michele Kang, il existe aujourd’hui trop d’attache dans le groupe lyonnais pour faire comme si la situation était normale et qu'il n'y ait pas d'entraide. Joueuse et capitaine de la formation lyonnaise avant d’en être la directrice de l’Académie puis la coach, Sonia Bompastor est devenue une vraie Fenotte au fil des années.

Elle a connu les heures de gloire de la section masculine et participé à l’ascension des féminines. Forcément, elle ne reste pas de marbre. "C’est de la tristesse parce qu’on est un club, on est proche les uns des autres et en termes de résultat, ce n’est pas forcément ce qu’on avait espéré. On échange, on se croise, on essaye de les soutenir le mieux possible avec du réconfort, mais aussi des ondes positives. On souhaite qu’ils trouvent les leviers le plus rapidement possible pour inverser la tendance."