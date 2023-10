Formé à l’OL mais laissé libre en fin de saison, Noam Bonnet avait rebondi à l’Hapoël Tel Aviv. Face au conflit en Israël, le milieu est rentré à Lyon.

Forcément, le conflit entre Israël et Palestine fait des victimes et c’est bien là le plus triste. Néanmoins, la reprise des attaques entre les deux clans a eu des conséquences sur le monde du football également. La rencontre comptant pour les qualifications de l’Euro 2024 entre Israël et Suisse a été annulée par l’UEFA, il y a quelques heures, tandis que les joueurs étrangers évoluant dans le championnat israélien ont mis les voiles. C’est notamment de l’ancien attaquant de Toulouse Aaron Leya Iseka qui a choisi de venir s’entraîner individuellement en Belgique, mais aussi d’un ancien joueur de l'OL.

Parti l’été dernier à l’Hapoël Tel Aviv après la fin de son contrat professionnel avec l’OL, Noam Bonnet a fait son retour dans la région lyonnaise ces dernières heures comme avancé par Le Progrès. Le milieu de terrain a pris l’un des derniers vols en direction de la France pour retrouver son fief familial du côté de Sainte-Foy-lès-Lyon. Ancien cadre de la réserve lyonnaise, Bonnet avait disputé 28 minutes lors du premier match de l’Hapoel avant de rester sur le banc depuis. Comme Leya Iseka, le milieu attend désormais d’en savoir plus sur l’évolution du conflit avant d’envisager un retour en Israël.