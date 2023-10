OL : Michele Kang a passé du temps avec les Fenottes

Présente au Parc des Princes pour PSG - OL, Michele Kang n’a pas mis les voiles après le match. La future patronne a passé du temps à Lyon ces dernières heures.

C’est une page qui s’est définitivement tournée mardi. Après un jour de repos suite à la victoire sur la pelouse du PSG, les joueuses de l’OL avaient rendez-vous au centre d’entraînement mardi. Les Fenottes en ont profité pour faire la traditionnelle photo de famille de début de saison. Sauf que pour la première fois depuis 2006, ce n’est pas Jean-Michel Aulas qui était au centre du premier rang.

L’historique président a passé la main depuis maintenant plusieurs mois et c’est Michele Kang qui s’est assise aux côtés de Sonia Bompastor. Après avoir assisté à la victoire de l’OL au Parc des Princes contre le PSG, la future patronne de l’OL féminin a donc, elle aussi, mis les voiles vers Décines pour passer du temps avec les joueuses lyonnaises. Elle en avait déjà fait de même avant le Trophée des championnes, en dinant la veille du match.

Bompastor : "On profite de ces moments pour se connaitre"

Quand John Textor est pointé du doigt pour sa relative absence, Michele Kang fait elle l’unanimité chez les Fenottes. "Elle nous donne beaucoup de moyens dans les infrastructures, et elle a beaucoup de projets. Elle nous soutient, il y a beaucoup d’échanges, même quand elle est à Washington, on organise des réunions par visio, s’est réjouie Sonia Bompastor dans la capitale. Elle est à Lyon une partie de la semaine et on profite de ces moments pour apprendre à se connaître, et cela se passe très bien."

Également propriétaire du Washington Spirit en NWSL, Kang a de grands projets pour développer le football féminin à travers le globe. Les Lyonnaises ne peuvent que s’en réjouir.