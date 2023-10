OL : passer du "moi je" à "nous sommes l'Olympique lyonnais"

Pour se sortir de la zone de relégation et de la crise, les joueurs de l'Olympique lyonnais vont devoir former une vraie équipe. Un véritable enjeu à quatre jours de recevoir Lorient (ce dimanche à 15h).

Collectif. Qui est le fait de plusieurs personnes selon le Larousse. Collectivus, rassemblé en latin. C’est bel et bien l’enjeu des prochaines semaines pour l’Olympique lyonnais. À savoir si les joueurs qui composent cet effectif 2023-2024 sont prêts à faire les efforts. Ensemble. Tous ensemble. Bon dernier de Ligue 1, l’OL est à un tournant avec la réception de Lorient, ce dimanche (15h) et de Clermont le dimanche suivant (22/10 à 20 h 45). Deux rencontres ô combien importantes pour la suite des événements. Au-delà de la dimension tactique, physique et mentale, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, de retour de suspension, vont devoir appliquer une recette simple, mais tellement indispensable. C'est-à-dire de former une vraie équipe. "Faire les efforts ensemble, jouer les uns avec les autres, les uns pour les autres. D'arrêter de regarder ses propres statistiques et de se mettre au service de l’équipe." Tel est le discours martelé, émission après émission, par notre consultant Nicolas Puydebois.

"Nourrissez-vous des critiques pour devenir des enragés"

Assez seul à oser prendre la parole publiquement, quitte à agacer le vestiaire actuel, l’ancienne doublure à l’OL a été rejoint la semaine dernière par son compère et ami Grégory Coupet. "Vous connaissez la recette les gars, faites le dos rond et bossez comme des ânes. Nourrissez-vous des critiques pour devenir des enragés de façon COLLECTIVE et faites confiance à votre coach, il sera votre meilleur guide", a écrit sur X (Twitter) l’ancien portier des plus belles heures lyonnaises. Fabio Grosso, justement, ne cesse de tenir le même discours à ses ouailles, sans, pour l’heure, être totalement satisfait des réponses données.

"Ils ne gagnent pas et ils ne travaillent pas assez"

Et pourtant, c’est l’une des clefs pour tenter de s’en sortir. Sans esprit d’équipe, sans ce sens du collectif, l’OL n’y arrivera pas. C’est implacable. Anthony Mounier qui a fait ses gammes à l’OL, depuis la Grèce, fait le même constat. En mode nostalgie. "C’était ça le grand OL. Les joueurs n’étaient jamais rassasiés. Maintenant, certains ont beaucoup à apprendre. Ils ne gagnent pas et ils ne travaillent pas assez", a-t-il déclaré dans les colonnes du Progrès. Mais le dire est une chose, le faire en est une autre.

"Ce n’est pas l’un sans l’autre, c’est l’un avec l’autre"

Tellement encensés par leur entourage respectif et une institution trop permissive, une majorité de joueurs adoptent la méthode Coué. On a encore vu des attitudes inacceptables tant à Brest, à Reims que lors des dernières séances d’entraînement. La tendance à trouver un bouc-émissaire, tantôt les supporters, tantôt les journalistes et les anciens joueurs (surtout Nicolas Puydebois accusé par le vestiaire de tous les maux actuellement), ne permettra nullement à cette équipe de faire front. L’unité se doit d’être totale. Et comme l’a si bien dit Franck Haise après le succès de Lens contre Arsenal en Ligue des champions, "le public nous a transcendés, mais je pense qu’on a transcendé le public aussi. Les joueurs ont transcendé le public. C’est toujours une symbiose, une synergie. Ce n’est pas l’un sans l’autre, c’est l’un avec l’autre et quand c’est comme ça, ça fait des belles soirées." Rien de tel qu'appliquer la même méthode à Lyon, pour passer du "moi je" à "nous sommes l'Olympique lyonnais."