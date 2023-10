OL : Le Sommer évoque sa forme actuelle

Unique buteuse contre le PSG, dimanche dernier (0-1), Eugénie Le Sommer enchaîne les bonnes prestations. Une aubaine pour l'OL féminin.

En pleine bourre. Unique buteuse contre le PSG (0-1), Eugénie Le Sommer vit un début de saison de rêve. L'attaquante de l'OL a inscrit 3 buts en 3 matchs. "Je sens que c'est une bonne période et en plus ce sont deux matchs contre le PSG donc ce sont deux buts importants. Forcément, quand on est attaquante, on veut être décisive, mais j'ai aussi envie d'être bonne dans le jeu et ne pas rater mes passes et mes contrôles", a-t-elle confié à OLPlay.

"Ça m'est déjà arrivée de me sentir bien sans marquer tout en participant à la victoire de l'équipe. Il n'y a pas que les buts dans mon jeu, mais bien sûr quand on marque autant de buts ça fait plaisir. J'adore marquer et j'adore faire des passes décisives", a-t-elle poursuivi.

"Je ne me fixe pas de limite"

Lors de cette interview à la chaîne du club, Eugénie Le Sommer a donné plus de détails sur son but inscrit lors du Trophée des championnes. "J'essaye d'anticiper des situations. Sur le but du Trophée des Championnes, j'anticipe le fait que la gardienne peut relâcher le ballon, donc je suis prête. Le ballon me revient dessus et j'ai le réflexe de mettre le pied en opposition pour marquer. Il faut être réactive, c'est là que tu peux devancer ton adversaire."

À 34 ans, l'internationale française n'a pas envie de raccrocher ses crampons. "Je ne me fixe pas de limite. Je suis quelqu'un de passionnée et de déterminée. Tant que j'aurai envie et que le corps suivra et bien, je continuerai. Je n'ai pas eu de grosses blessures donc ça facilite tout le vécu", a-t-elle indiqué. Pour le plus grand bonheur des fans de l'OL féminin et de l'équipe de France.