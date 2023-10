Unique buteuse contre le PSG, Eugénie Le Sommer réalise un début de saison réussi avec l’OL. Après des mois de galère, l’attaquante revit.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes

Elle ne s’est pas présentée aux journalistes après le choc entre le PSG et l’OL, mais Eugénie Le Sommer n’avait pas besoin de ça pour être l’une des stars de la soirée de dimanche. Avec Christiane Endler, l’attaquante a été l’autre facteur décisif cette rencontre de la 2e journée de D1 féminine. En trompant Constance Picaud à la 20e minute de jeu, Le Sommer a fait plus que débloquer la situation.

Elle a tout simplement offert la victoire (0-1) aux siennes au terme d’une partie ouverte. On connaissait les mots comptent double au Scrabble, il y a les buts comptent triple à l’OL avec ces trois points rapportés du Parc des Princes. "C’est une grande joueuse. Je suis très contente pour elle. Elle enchaîne les buts, elle est en superforme, lui a rendu hommage Perle Morroni à l’issue de la rencontre. Elle nous a permis de gagner ce match et elle le mérite vraiment."

Un retour en Bleues salvateur

Passeuse décisive et buteuse lors du Trophée des championnes, de nouveau à la finition contre Le Havre puis le PSG, Eugénie Le Sommer est, il est vrai, en pleine bourre dans ce début de saison. À ses performances en club s’ajoutent celles avec l’équipe de France. Une vraie renaissance pour la Bretonne qui a pourtant connu un dernier exercice compliqué avant tout dans le jeu plus que les statistiques (9 buts en 29 matchs).

Reléguée dans la hiérarchie offensive, l’internationale française a toutefois rempilé pour une saison, qui pourrait être sa dernière avec les Fenottes. Ayant inscrit son 290e but avec l’OL dimanche, elle a l’occasion d’atteindre la barre symbolique des 300. "Le retour en Équipe de France lui a fait beaucoup de bien sur l’aspect mental et la confiance. Elle est sur un début de saison tonitruant, elle est efficace et nous permet de gagner des matches. Elle a traversé des moments difficiles, mais elle n’a jamais lâché, a souligné Sonia Bompastor. Elle a continué à travailler. C’est un juste retour et elle le mérite."

Avec Ada Hegerberg sur le flanc et Kadidiatou Diani encore en rodage, l’OL a trouvé son arme fatale en ce début de saison.