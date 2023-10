Dimanche, l'OL est allé s'imposer (0-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Satisfaite du résultat contre le PSG, Sonia Bompastor l'était un peu moins dans le contenu.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes



Sonia Bompastor, quel est le sentiment après cette victoire (0-1) ?

Très satisfaite du résultat, je le dis souvent, mais ce n’est jamais simple de jouer un match, surtout face à Paris après un retour de trêve internationale. Pour deux raisons. D’abord de notre côté le staff et moi n’avons pas le temps de travailler. On a eu qu’une seule séance samedi pour avoir toutes les joueuses ensemble. Forcément, il y a beaucoup de fatigue. J’ai des joueuses qui sont rentrées jeudi de l’autre côté du globe donc ce n’est pas simple dans la préparation, mais très satisfaite du résultat. On a affiché nos ambitions en début de saison en disant que peu importe la nouvelle formule, on veut être à la première place.

La victoire est là, mais dans le jeu, ce fut plus compliqué, notamment devant...

Dans le contenu, des choses positives et d’autres un peu moins positives. Il nous reste une marge de progression. Depuis le début de saison, on n’encaisse pas de but donc que ce soit sur un plan défensif et collectif, c’est une très bonne nouvelle. Pour aller loin dans les compétitions, pour gagner les matchs les plus décisifs de la saison, on va continuer à s’appuyer sur ce bon point. Dans l’animation offensive et particulièrement dans l’utilisation du ballon, il faut faire mieux. On n’est qu’en début de saison, il y a des nouvelles joueuses qui viennent d’être intégrées, un contexte peu évident ce (dimanche) soir avec de la fatigue. Donc sur l’aspect mental et athlétique, on a su résister et faire le dos rond.

Le match a été plutôt ouvert. Est-ce dû à la nouvelle formule ?

C’est surtout dû à la qualité des deux équipes. Le PSG a aussi un très bel effectif et les Parisiennes l’ont montré ce (dimanche) soir. Il y avait une volonté des deux équipes de gagner donc on a assisté à un match avec beaucoup d’occasions. Les deux gardiennes, et notamment Christiane (Endler) pour nous, ont fait de grandes performances et il y aurait pu y avoir beaucoup plus de buts. Ce soir, on peut tous être satisfait. À la fois par le contexte du match avec le Parc des Princes, un magnifique stade, une pelouse magnifique. Des supporters qui répondent présents ici à Paris. Jouer dans un tel contexte, c’est très positif pour le football féminin. Ce n’est pas souvent le cas, donc il faut le souligner.

Melchie Dumornay a débuté sur le banc. Était-elle encore trop juste ?

Oui. Par rapport au petit pépin musculaire qu’elle avait eu, c’était un peu trop tôt de la faire démarrer comme titulaire. Elle n’avait pas 90 minutes dans les jambes et commencer un match face au PSG où l’aspect athlétique allait être important avec beaucoup de duels, c’était prendre un trop gros risque. On l’avait sur le banc et on sait que c’est une très belle cartouche, enfin pour moi, de pouvoir la faire entrer en jeu en cours de match.

Comment se passe l’intégration de Diani ?

Elle se passe très bien. C’est une joueuse très performante. On connait son potentiel, c’est aussi quelqu’un de discret sur l’aspect humain, mais rentre complètement dans ce qu’on recherche dans l’état d’esprit, les valeurs. Elle travaille, c’est un nouveau club, un nouveau projet, donc il faut lui laisser du temps. J’apprends à connaitre Kadi parce qu’elle n’est arrivée que depuis quelques semaines. Elle fait preuve de beaucoup de sérénité même si, c’est vrai, parfois le contexte autour d’elle n’est pas simple. Elle fait preuve d’assurance, elle sait où elle va et pour l’instant, elle le vit plutôt bien.

Elle donne l’impression d’avoir perdu ses repères sur le côté droit de l’attaque après une saison dans l’axe.

Elle est capable de jouer à la fois à droite et dans l’axe. Ce sont deux postes qu’elle connait bien. Deux postes où elle a les qualités pour évoluer et être performante. Sur ce début de saison, elle a beaucoup travaillé, notamment suite à sa blessure à l’épaule. Sur le plan athlétique, elle a fourni énormément d’efforts et avec la Coupe du monde, il y a peut-être un contrecoup. On est attentif à ça et on va essayer de la ramener au meilleur de sa forme pour qu’elle puisse performer. Elle est capable de faire mieux que ce qu’elle fait en ce moment, elle le sait, on le sait, donc on va travailler dans la même direction.