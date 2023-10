OL : Fabio Grosso donne des nouvelles de Mama Baldé

Mama Baldé lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Sorti touché en deuxième période contre Reims dimanche (2-0), Mama Baldé pouvait difficilement poser le pied au sol. Fabio Grosso attend des nouvelles de l'attaquant dans les prochains jours.

En plus du match, l'OL a-t-il perdu un joueur lors du déplacement à Reims dimanche (2-0) ? Battu pour la cinquième fois en sept journées, le club rhodanien vit une crise rarement traversée dans son histoire. A ce triste bilan, il faut ajouter la mauvaise nouvelle qui est venue de la sortie sur blessure de Mama Baldé.

A la 66e minute de jeu, alors qu'il avait pour une fois réussi à s'infiltrer dans la défense rémoise, l'attaquant a été bien taclé par Okumu. Sauf que dans son intervention, le défenseur a emporté la jambe du Lyonnais. Ce dernier a ensuite dû céder sa place à Tino Kadewere pour la fin de la partie. Il a quitté le terrain soutenu par les kinés.

"Il a eu mal au genou et à la cheville"

Après la rencontre, Fabio Grosso a donné quelques nouvelles, peu rassurantes, sur le cas du numéro 7. "Je ne sais pas encore bien, mais il a eu mal au genou et à la cheville lorsqu'il est sorti, a-t-il indiqué. J’espère qu’on ne va pas le perdre donc on verra dans les prochains jours." Il devrait passer des examens en début de semaine afin d'en savoir plus.

Pour rappel, le capitaine Alexandre Lacazette reviendra de suspension pour la réception de Lorient dimanche prochain, le 8 octobre, lors de la huitième journée.