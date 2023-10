Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche, l'OL a pris le meilleur (0-1) sur le PSG dans ce choc de la 2e journée de D1 féminine. Néanmoins, les Fenottes ont pu compter sur une Christiane Endler des grands soirs. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.

Le top : Endler, un rempart infranchissable

C’est dans les grandes soirées que l’on voit les grandes joueuses. Dans ce PSG - OL (0-1), on a surtout vu une très grande gardienne et pas seulement par la taille. Pour ce choc dominical, Christiane Endler a livré une prestation de patronne face à son ancien club. Il faut dire qu’elle a eu rapidement les gants qui chauffent dans cette rencontre. Après seulement trois minutes, Chawinga, la nouvelle recrue parisienne, l’a mise à contribution avec une frappe bien captée.

Mais c’est bien après l’ouverture du score des Fenottes que la Chilienne a évité que le bateau lyonnais ne tangue trop. Lancée dans un duel avec Grace Geyoro, Endler a empêché la capitaine du PSG de remettre les deux formations à égalité. D’abord avec une parade suite à une déviation de la Française sur un coup-franc (23e) puis avec une belle claquette pour sortir la frappe lourde de Geyoro (32e). Elle a remis ça en deuxième en se couchant bien à son premier poteau (51e). Si elle pensait rester plus tranquille dans ce deuxième acte, c'est un autre duel qui s'est offert à elle avec Sandy Baltimore (63e, 73e). Mais là encore, c'est la gardienne qui en est sortie vainqueure.

Flop : Diani, difficile retour

Sonia Bompastor a eu beau dire vendredi que sa joueuse n'était "pas perturbée" par tout ce qui pouvait se passer autour d'elle, dans l'inconscient, Kadidiatou Diani n'est forcément pas à 100%. Entre les affaires extra-sportives, ce retour au Parc des Princes, il y avait forcément de l'attente autour de l'attaquante lyonnaise. Le kop des supporters du PSG lui avait d'ailleurs réservé une banderole.

Néanmoins, c'est bien sur la partie sportive que Diani est attendue et à l'instant T, elle semble empruntée. Elle n'a pas le coup de rein qu'on lui connait, et ce, depuis le début de la saison. Il faut forcément un temps d'adaptation à son nouvel environnement, mais après l'excitation de la signature, voir des remises mal assurées et des conduites hasardeuses fruste forcément.