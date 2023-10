Ce dimanche, l'OL a signé une deuxième victoire en deux matchs en D1 féminine. Grâce à Eugénie Le Sommer, les Fenottes ont pris le meilleur sur le PSG.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.

L’issue de cette rencontre n’est plus aussi décisive qu’avant mais l’OL s’est quand même permis d’envoyer un message à la concurrence ce dimanche. Trois semaines après avoir déjà pris le meilleur sur le PSG lors du Trophée des championnes, les Fenottes ont remis ça au Parc des Princes pour le compte de la 2e journée de D1. En s’imposant, l’OL n’a pas fait un grand pas vers le titre, à cause de l’instauration des play-offs, mais il a de nouveau montré que l’atmosphère du Parc lui rappelait les soirées d’Europe et le transcendait forcément. Pour la cinquième fois sur les six dernières rencontres, les Lyonnaises ont fait le job dans la capitale grâce à l’inévitable Eugénie Le Sommer.

Pour ce choc du championnat, Sonia Bompastor est restée dans son traditionnel 4-3-3, mais avait choisi de suivre Hervé Renard en positionnant Selma Bacha un cran plus haut. L'internationale française, plus libre de ses mouvements, s’est illustrée avec un premier gros frisson dans le Parc et cette frappe lourde venue s’écraser sur la barre après une main ferme de Picaud (16e). Une action qui a eu le mérite de pousser l’OL à en donner un peu plus offensivement. Il n’a fallu que trois minutes derrière pour voir l’ouverture du score lyonnaise sur une combinaison vue et revue. Le pied gauche de Bacha sur un coup-franc, une remise de la tête au deuxième poteau et Le Sommer d’une demi-volée qui a fait mouche (0-1, 19e).

L’OL a fait le plus dur, mais le PSG est loin d’avoir rendu les armes, au contraire. Sans une grande Christiane Endler, les Parisiennes auraient pu revenir au score avant la pause (23e, 32e) et juste après (51e). Mais la Chilienne a maintenu ce court avantage dans son duel avec Grace Geyoro. Dans une seconde période plus hachée, les joueuses de Sonia Bompastor ont eu plus de mal à installer le jeu, en raison notamment d’approximations techniques. Fort heureusement, hormis une frappe lourde de Baltimore, les Fenottes n’ont pas été mis plus en danger que ça. Tout n'a pas été parfait ce dimanche, mais l'OL a fait preuve de sérieux sous les yeux de Michele Kang.