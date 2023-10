Avec le choc PSG - OL, la D1 féminine a peur du vide

Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Ce dimanche a lieu à 21h le duel entre les deux meilleurs clubs français que sont le PSG et l'OL. Une affiche qui pourrait se dérouler devant des travées très clairsemées au Parc des Princes.

Sur le papier, rien de tel qu'un PSG - OL dimanche (21h00) en 2e journée pour lancer le championnat de France, mais les projecteurs braqués cet été sur le football féminin lors du Mondial en Australie peinent encore à éclairer la D1 et ses tribunes clairsemées. «En Australie, c'était incroyable, tous les stades étaient pleins. Pour le Trophée des championnes, c'était dur. On s'est dit : On passe de l'Australie où tout était à guichets fermés, au Trophée où c'est encore difficile» d'attirer du public, a admis mercredi Selma Bacha, la latérale de l'Olympique lyonnais, interrogée par l'AFP.

Le 10 septembre dernier à Troyes, les travées du stade de l'Aube (capacité de 20.000 places) étaient vides à l'occasion de la première grande affiche de la saison entre, déjà, le PSG et l'OL, remportée par les Lyonnaises (2-0). «Cela fait de la peine que pour un choc comme PSG-Lyon il n'y ait pas beaucoup de supporters alors qu'on fait partie des meilleures équipes européennes», a regretté auprès de l'AFP la défenseuse parisienne Elisa De Almeida. La D1, qui souhaitait surfer sur la ferveur du public lors du Mondial avec un pic à 5,7 millions de téléspectateurs lors du quart de finale entre la France et l'Australie, ne semble pas prendre la vague, contrairement à ses voisins européens.

Le contraste avec l’Angleterre et l’Espagne

En Angleterre et en Espagne, les tribunes sont souvent remplies lors de matches de première division : le match ce dimanche Arsenal - Liverpool rassemblera 50.000 personnes à l'Emirates, et Chelsea accueillera Tottenham à Stamford Bridge. «On est à des années-lumière», a souligné la capitaine de l'OL et de l'équipe de France, Wendie Renard. Le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a estimé qu'«il faudra un peu de temps pour changer le regard des gens sur le foot féminin. (...) Il y a des nations qui ont dépassé la France, c'est un signal d'alarme, il faut s'y pencher».

Pour le match de dimanche au Parc des Princes, d'une capacité supérieure à 45.000 places, on recensait vendredi 13.000 personnes ayant acheté leur billet - 1.000 ultras sont attendus -, selon une source proche du club, qui espère 17.000 personnes présentes au coup d'envoi. "On manque un peu de patience, nous qui sommes concernées, il faut faire en sorte que les stades soient pleins", a lancé l'entraîneure de l'OL, Sonia Bompastor, ajoutant que le match "est en concurrence avec la Ligue 1, ce n'est pas l'idéal."

avec AFP