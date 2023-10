Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l’OL et coach des U19 (crédit : David Hernandez)

Proches de signer une quatrième victoire cette saison, les U19 de l’OL ont finalement concédé le nul (1-1) dans les dernières secondes face à Dijon. Ils manquent une belle occasion de conserver leur deuxième place.

Ils vont ruminer ce temps additionnel pendant toute une semaine. Samedi, les U19 de l’OL recevaient Dijon et pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score à l’heure de jeu. Mais dans la quête d’une quatrième victoire cette saison, les joueurs de Jérémie Bréchet ont craqué au pire des moments. Sur un coup-franc à la 91e minute, la défense lyonnaise n’a pas réussi à renvoyer le ballon assez loin pour écarter le danger. Dijon en a profité et a réussi à ramener un point de Lyon sur une tête de Fornelli. Un scénario cruel pour l’OL qui était deuxième avant la rencontre, mais qui a eu toutes les peines du monde à se montrer offensif pendant 45 minutes.

Meyo, capitaine et buteur

Malgré l’absence de match pour la réserve, le choix avait été fait de ne pas faire redescendre certains 2005 comme Romain Perret ou Yacine Chaïb qui avaient joué en milieu de semaine. Seul Matéo Pereira qui était dans les buts lyonnais mercredi contre Saint-Priest (3-0) était de la partie, avec Prince Mbatshi, même si ce dernier n’avait joué que quelques minutes lors du derby. Avec le retour de suspension de Charifou mais sans Pedro Vanga, sur le banc, les U19 n’ont pas réussi à se créer une seule occasion dans le premier acte.

Il a finalement fallu attendre la 62e minute pour voir Bryan Meyo, capitaine et déjà buteur lors de la journée précédent, ouvrir le score. Une courte avance qui n’a finalement pas été suffisante avec cette réduction du score de Dijon en fin de match. Prochain rendez-vous le 7 octobre (13h) à Orléans.