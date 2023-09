OL Académie : la réserve punie par l’efficacité de Saint-Priest

Dans un match équilibré, la réserve de l’OL a eu toutes les peines du monde à se créer des occasions. Dans le même temps, Saint-Priest a fait parler son réalisme pour largement l’emporter (3-0) mercredi soir.

C’est un mal lyonnais depuis plusieurs années et encore plus cette année avec notamment le départ de Sekou Lega. Ce n’est pas le match contre l’AS Saint-Priest qui fera changer d’avis Gueïda Fofana sur le sujet. La réserve de l’OL manque d’impact offensif et le derby décalé mercredi soir en a encore été le parfait exemple. Face à un public venu en nombre, les Lyonnais ont plutôt livré une prestation intéressante face aux voisins san-priots mais n’ont jamais réussi à se mettre en danger.

Avec encore une fois un groupe jeune dont plusieurs 2005 (Hassan, Coponat, Perret, Chaïb) et sans Mohamed El Arouch touché au pied gauche, la réserve paye son inexpérience même en National 3. Encore invaincue dans ce début de championnat (une victoire et deux nuls) avant la rencontre, elle s’est inclinée (3-0) face au réalisme de l’ASSP.

Peu de situations franches pour les Lyonnais

Dans un 4-4-2 avec Romain Perret et Chaïm El Djebali aux avant-postes, l’OL a eu la maitrise du ballon pendant le plus clair de la rencontre. Seulement, Haddaoui a passé une soirée des plus tranquilles. On ne peut pas forcément dire que Matéo Pereira ait eu plus de travail, mais le portier lyonnais s’est lui incliné trois fois. Après s’être interposé une première fois sur un corner, il a dû s’incliner dans la foulée sur une tête de Hoguet (1-0, 26e). Dans un match équilibré, Saint-Priest a fait le break au pire des moments pour l’OL.

À l’heure de jeu, Mila a échappé à la défense lyonnaise pour le but du 2-0. Malgré les changements opérés par Fofana à 25 minutes de la fin, les Lyonnais n’ont pas su inverser la tendance et se sont inclinés un troisième fois sur un but du remuant Essimi (74e). Le score peut paraitre sévère pour l’OL, mais il y a eu trop peu d’occasions pour espérer autre chose.