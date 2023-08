Samedi, la réserve de l'OL s'est imposé 4-3 contre Clermont, non sans se faire peur. Néanmoins, Gueïda Fofana était plutôt satisfait du visage montré par ses joueurs même si la saison s'annonce longue en National 3.

Olympique-et-Lyonnais : Vous menez 3-0 et vous trouvez le moyen de vous faire peur...

Gueïda Fofana : Le football de jeunes malheureusement, on va dire et heureusement dans un autre sens. S’ils sont avec moi, c’est qu’ils ont encore beaucoup de choses à apprendre et à travailler. Ils ont mis beaucoup de rigueur, beaucoup d’intensité et mener 3-0 était plutôt logique même si on s’est fait un peu peur sur coups de pied arrêtés à la fin.

Pour devenir athlète de haut niveau, il faut maintenir cette rigueur sur 90 minutes même quand tout va bien. La petite erreur, la petite hésitation qui amène le but, ça dérègle la machine dans le football de jeunes. On a un peu souffert en fin de match, mais globalement, je pense que c’est une victoire méritée.

Ce premier match opposait deux réserves et des effectifs jeunes. Ce ne sera forcément le cas tous les week-ends...

Le coach de Clermont vient de me dire la même chose, mais que si on jouait comme ça tous les week-ends, on allait prendre beaucoup de matchs. Je lui ai répondu que pour ma part ce n’est pas le championnat qui entre guillemets m’intéresse. Je ne m’adapte pas au championnat et à ce qui s’y passe. J’ai une prérogative et j’essaye de la mettre dans la tête des petits : qu’est-ce qu’il faut pour aller au haut niveau ?

"Pas le groupe le plus talentueux, mais un groupe de bosseurs"

Quels sont ces fameux ingrédients ?

Aujourd’hui, on se rend compte que dans le foot de haut niveau, il faut beaucoup de rigueur, être au service du collectif et être bon dans l’utilisation du ballon sous pression avec des blocs de plus en plus fermés. Je tends à ce que le groupe aille vers ça parce que mon travail est de les faire basculer dans le monde professionnel. Ce (samedi) soir, ils ont bien répondu, mais il y a encore beaucoup de travail.

Un premier succès pour lancer les bases d'une saison qui s'annonce rude avec beaucoup de derbys...

Ce n’est qu’un premier match, on va faire des gros, gros matchs à l’extérieur. J’ai beaucoup d’amis dans les clubs de la région (sourires). C’est bien parce que ça vient valider une préparation qui a été plutôt bonne. Il y a un bel état d’esprit. Ce n’est pas le groupe le plus talentueux que j’ai eu, mais il y a vraiment des gros bosseurs. On l’a vu ce (samedi) soir, ça bosse, ça court, ça joue au ballon et mon travail est de maintenir cette rigueur jusqu’à la fin de saison.