La réserve de l'OL soigne son entrée contre Clermont (4-3)

Reléguée la saison dernière, la réserve de l'OL n'a pas manqué ses débuts en National 3. Pour leur première, les hommes de Gueïda Fofana se sont imposés face à Clermont (4-3).

C'est une nouvelle aventure qui commence pour la réserve de l'OL. Après des années en CFA puis National 2, le groupe de Pro 2 va vivre au rythme du championnat de National 3 cette saison. Une petite révolution au sein de l'OL, d'autant plus que la poule K réservée aux jeunes Lyonnais sera loin d'être une promenade de santé avec plusieurs derbys au programme.

Dans la dure mission qui s'annonce, les joueurs de Gueïda Fofana ont eu le mérite de l'attaquer de la meilleure des façons samedi à Décines. Contre la réserve de Clermont, les Lyonnais ont signé leur première victoire, non sans quelques sueurs, (4-3) grâce à des buts de Moussa Kanté, Breyton Fougeu, Chaïm El Djebali et Ibrahima Fall.

Les Lyonnais ont joué à se faire peur

Pour cette première de la saison, Fofana a dû faire avec quelques changements. Plus de Mohamed El Arouch, monté avec les pros, mais deux joueurs débarqués du Dakar-Sacré Cœur. Déjà à son avantage lors des amicaux, Moussa Kanté a réussi ses débuts en ouvrant la marque juste avant le quart d'heure de jeu, en suivant bien un arrêt du portier adversaire. Devant sans pour autant dominer les débats, l'OL a attendu le début de la deuxième mi-temps pour faire la différence.

Par deux fois, Achraf Laaziri a été décalé à gauche et s'est appliqué pour mettre sur orbite Fougeu (53e) et El Djebali (56e). Trois buts d'écart qui ont forcément poussé l'OL à attendre un peu plus et a joué avec la peur. Sur une erreur d'appréciation de Bengui, Clermont a réduit le score avant qu'un cafouillage ne porte le score à 3-2 à un quart d'heure de la fin. A la différence de la saison dernière, l'OL a tenu bon et s'est même donné de l'air avec le but d'Ibrahima Fall à la 78e. Il faudra malgré tout attendre avant de tirer des conclusions. Clermont présentait lui aussi un profil jeune, loin de ce qui peut se faire dans la poule K.