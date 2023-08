OL - Mercato : Bengui proche d'une prolongation

Justin Bengui, actuel gardien de la réserve, est en discussions avec l'OL dans le cadre d'une prolongation de contrat.

Justin Bengui, gardien de la réserve de l'OL, devrait poursuivre l'aventure au sein de son club formateur. Le jeune portier (18 ans), numéro quatre dans la hiérarchie derrière Lopes, Riou et Patouillet, poursuit le dialogue avec le club rhodanien pour une prolongation de contrat d'un an jusqu'en juin 2025, d'après le journal L'Équipe. Sollicité par plusieurs clubs français et étrangers (Monaco, Nantes ou encore Leipzig), le joueur a donc décidé de continuer à emmagasiner de l'expérience à l'OL.

Titulaire en équipe réserve

Présent avec le groupe professionnel durant le stage aux Pays-Bas en juillet 2023, le gardien d'1,91 m en a profité pour disputer ses premières minutes lors du match de préparation face au club de D3 hollandaise De Treffers (victoire 2-1). Régulièrement aligné en équipe réserve, Bengui a également disputé le Tournoi Maurice-Revello en juin 2023 aux côtés de Saël Kumbedi, défenseur latéral droit de l'OL.

Après avoir signé son premier contrat professionnel en juillet 2021, le Franco-Angolais était en conflit interne avec le club après sa mise à l'écart par le staff de l'équipe première lors de la préparation.