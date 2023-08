Mercato : Paquetá (ex-OL) s'éloigne de Manchester City

Lucas Paquetá (West Ham) ne devrait pas rejoindre le club anglais de Manchester City entraîné par Pep Guardiola.

Lucas Paquetá à Manchester City, c'est de plus en plus incertain. Après deux offres formulées par les Skyblues respectivement à hauteur de 80 et 100 millions d'euros, West Ham avait repoussé l'échéance. Dorénavant, les Hammers demandent une nouvelle indemnité de transfert proche des 110 millions. Une demande trop importante aux yeux de City qui aurait jeté l'éponge dans le dossier, selon le média anglais Sky Sports. Désireux de rejoindre le champion d'Angleterre et d'Europe 2023, le milieu de terrain brésilien devrait rester sur Londres après son arrivée il y a un an en provenance de Lyon.

L'OL a une plus-value de 10%

Si le transfert du Brésilien venait à échouer, cela représenterait un coup dur dans les caisses financières de l'OL. En effet, lors de son transfert à West Ham à l'été 2022, le club rhodanien a bénéficié d'une éventuelle plus-value de 10% sur un futur transfert du joueur à destination d'une autre équipe. En contrepartie, l'Olympique lyonnais se doit de verser 15% de la somme à l'AC Milan, ex-club de Paquetá avant d'arriver sur les bords du Rhône. Autant dire que si l'affaire venait à être clos entre les deux parties, l'OL pourrait faire grise mine alors que plusieurs éléments de l'effectif (Toko-Ekambi, Koné, Kadewere,...) ne sont pas encore partis pour venir donner un bol d'air aux comptes et à la masse salariale.