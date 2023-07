OL : la grande première de Justin Bengui

Entré dans le dernier quart d'heure du match contre De Treffers, Justin Bengui a fait sa première apparition avec les professionnels.

Justin Bengui continue son ascension. Après avoir participé au tournoi Maurice Revello avec les U18 français, le gardien de but a joué ses premières minutes avec l'équipe première. "Je suis très fier et très content, s'est-il félicité au micro d'OL Play. Il fallait rester concentré pour aider l'équipe à gagner le match." Mission réussie pour le Gone de 18 ans.

Rentré à la place de Rémy Riou, il réalise un bel arrêt à la 86e permettant à son équipe de rester à égalité avec De Treffers. "On travaille pour ça. L'équipe a fait un gros travail pour revenir au score et on a pu marquer le deuxième but, c'est ce qui nous a permis de gagner le match."

Un rôle de numéro 3 ?

La saison passée, Justin Bengui a majoritairement joué avec la catégorie U19. Éliminé en 1/4 de finale de Gambardella face à Pau, il avait pourtant stoppé un tir au but. Avec la réserve, Gueïda Fofana a fait appel à lui à 10 reprises en National-2. Le jeune gardien franchit les étapes à toute vitesse. Avec le départ de Bonnevie, il pourrait se retrouver en concurrence avec Mathieu Patouillet pour le rôle de numéro 3, derrière Anthony Lopes et Rémy Riou.