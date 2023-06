Tournoi Maurice Revello : 4e place pour Bengui et les Bleuets

Dans la petite finale qui l’opposait à l’Australie, l’équipe de France U18 n’a pas fini positivement. Avec un onze largement remanié, les Bleuets se sont inclinés (0-2) contre l’Australie et finissent 4es du Tournoi Maurice Revello.

La petite finale est toujours à double tranchant, mais c’est bien l’Australie qui finira sur une note positive ce Tournoi Maurice Revello. Après la déception de la demi-finale, l’équipe de France U18 n’a pas réussi à faire preuve de caractère pour terminer cette quinzaine de la meilleure façon possible. Les Bleuets se sont inclinés ce dimanche et terminent donc à la 4e place du tournoi, après avoir été tenant du titre jusqu’à vendredi soir. Grâce à des buts de Jack Hollman à la demi-heure de jeu et de Louis D’Arrigo dans le temps additionnel de la première mi-temps, l’Australie a décroché la médaille de bronze dans le sud de la France.

Pour cet ultime rendez-vous de la compétition, Bernard Diomède avait fait tourner dans les grandes largeurs. Pas de Mamadou Sarr, Saël Kumbedi côté OL ni de Warren Zaïre-Emery (PSG) ou Mathys Tel (Bayern Munich). Les deux joueurs lyonnais ne sont pas entrés en jeu dans cette petite finale, laissant Justin Bengui comme l’unique représentant rhodanien pendant les 90 minutes de cette rencontre. Avec une seule victoire durant le tournoi, l’équipe de France U18 n’a pas vraiment laissé voir le talent que laissait espérer le groupe retenu. Mais, face à des nations plus vieilles et donc plus expérimentées, les Bleuets n’ont pas à rougir de cette 4e place.