OL : Mbock espère reprendre "la préparation normalement"

Hegerberg et Mbock (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre dernier, Griedge Mbock n’a toujours pas repris avec l’OL. La défenseuse espère être prête pour le retour à l’entraînement afin de préparer la nouvelle saison.

Elle avait été le premier coup dur de l’OL cette saison. Avec l’équipe de France, Griedge Mbock s’est écroulée sur la pelouse sedanaise un soir de septembre. Verdict ? Une rupture des ligaments croisés et une absence pour le reste de la saison avec l’OL. Quand l’espoir de pouvoir participer à la Coupe du monde avec un retour en fin de saison avec les Fenottes était toujours là, la défenseuse s’est vite fait une raison. En plus de ne pas jouer pendant un mois, elle devait dire adieux à un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Cela fait un moment que je m'étais préparée а ce que je ne puisse pas participer au Mondial. J'ai quand même subi un gros traumatisme au genou. L'opération a été lourde. C'était compliqué, et ma priorité était vraiment de prendre mon temps pour bien me soigner, a déclaré l’internationale à Clicanoo, en visite à la Réunion ces derniers jours. C'était important de bien consolider mon genou, de ne plus avoir de douleurs avant de reprendre le moindre exercice. La déception est toujours lа, mais je regarde plus loin que ça. C'est la saison qui arrive qui m’importe."

Quasiment un an d'absence

Ayant repris la course avec Rémy Pullara notamment, Griedge Mbock n’avait malgré tout pas repris le chemin de la compétition. Face au délai trop court pour le Mondial, le choix a certainement été fait de ne pas précipiter un retour. En regardant ses coéquipières de sélection, l’internationale française va elle reprendre le chemin de Décines afin d’être totalement opérationnelle pour la reprise. C’est l’objectif de cet été. "J'espère pouvoir reprendre la préparation normalement, toute la partie physique en tout cas. Pour le reste, on verra selon mon évolution. Ce sera sûrement en adapté, on va prendre le temps. Même si j'espère réintégrer le groupe rapidement."

Avec Mbock, Renard et Gilles, la défense lyonnaise aura des arguments à faire valoir la saison prochaine.