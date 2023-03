OL : les Fenottes étaient "ravies" de voir Griedge Mbock courir

Griedge Mbock et Sonia Bompastor à Turin (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Sous les encouragements du groupe et du staff, Griedge Mbock a repris la course lundi. Sonia Bompastor a salué l'état d'esprit et la résilience de la défenseure.

Si le retour d'Ada Hegerberg a plus souvent fait le gros titre des journaux, il ne fallait pas non plus oublier Griedge Mbock. Blessée avec l'équipe de France au genou en septembre 2022, elle a franchi une nouvelle étape dans sa réathlétisation. Lundi, la joueuse internationale a repris la course, le tout sous l'ovation de l'ensemble des Fenottes.

"C'est encourageant pour elle moralement et mentalement" Bompastor

Très appréciée en interne, la nouvelle a visiblement donné un coup de boost supplémentaire aux Lyonnaises avant le choc contre Chelsea mercredi en Ligue des champions (18h45). "Vous avez pu voir que l'ensemble des joueuses et du staff étaient ravis de la voir pour la première fois sur le terrain. Elle était très heureuse également. C'est forcément une bonne chose de la revoir, c'est encourageant pour elle moralement et mentalement. Griedge est une guerrière, elle ne lâche rien et elle va continuer de positiver pour se fixer des objectifs, a souligné Sonia Bompastor. Elle s'est toujours relevée de ses graves blessures, elle garde le sourire et est moteur pour l'équipe."