OL - Chelsea : l'atout Lindsey Horan

"La plus Européenne des Américaines". Lindsey Horan aura encore une fois un rôle crucial dans la double confrontation de l'OL face à Chelsea en Ligue des champions.

Elle est arrivée voilà un peu plus d'un an dans le Rhône, mais son rôle est déjà capital. A 28 ans, Lindsey Horan est l'une des figures de l'OL, notamment grâce à ses performances qui en font une cadre de l'équipe. Buteuse sur les deux derniers rendez-vous des Fenottes contre Fleury, elle sera encore une fois l'un des atouts du groupe rhodanien face à Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions.

"Nous avons une des meilleures équipes de la planète"

Dans un secteur de jeu très fourni, la milieu de terrain amène son impact à la récupération, mais aussi sa technique et sa présence devant le but adverse. Elle représente un danger permanent sur la cage des adversaires. "Nous avons une des meilleures formations de la planète, avec de très bonnes joueuses dans l'entrejeu. Pour moi, c'est une grande chance d'apprendre avec elles, a-t-elle confié. Cela va avec mon état d'esprit, à savoir donner le meilleur de moi-même pour gagner et bien jouer."

Son entraîneure, Sonia Bompastor dit d'ailleurs d'elle qu'elle est "la plus Européenne des Américaines, pour ses qualités footballistiques et son caractère en dehors du terrain. S'il y en avait une à prendre, c'était elle", a ajouté la technicienne dans un sourire.

Pourtant, il n'était pas évident, lorsqu'on regarde l'historique de ses compatriotes venues en France, qu'elle parvienne à s'intégrer et à performer aussi vite. "Il y a en effet assez peu d'Américaines qui partent à l'étranger. C'est un chemin peu choisi, assez unique. Pour la plupart, c'est souvent un gros choc culturel lorsqu'elles arrivent, même pour moi, alors que je suis passé par le PSG avant de venir à Lyon, mais c'était une expérience très différente, a expliqué Horan. C'est une autre mentalité par rapport aux Etats-Unis."

"Venir ici, c'était l'opportunité de relever un défi"

Après 15 mois entre Rhône et Saône, l'ancienne footballeuse de Portland s'estime heureuse de cette aventure. "Venir ici, c'était l'opportunité de relever un défi. J'avais envie de revenir en Europe, a-t-elle affirmé. L'Olympique lyonnais fait partie des meilleurs clubs, il m'a aidé à grandir. Les joueuses avec lesquelles je joue comptent parmi les meilleures du monde. Je suis plus âgée (que lors de son passage à Paris), j'ai un rôle différent et je peux m'exprimer d'une autre manière. Je suis reconnaissante envers l'institution de m'avoir offert cette opportunité et je souhaite poursuivre dans cette voie."