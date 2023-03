Bompastor veut que l'OL "impose son style" contre Chelsea

A la veille de rencontrer Chelsea, Sonia Bompastor a rappelé que Chelsea était une équipe performante, tout en encourageant ses joueuses à imposer leur jeu.

Tout comme Chelsea, l'OL réalise une saison globalement bonne avec une première place au classement, une finale de Coupe de France à disputer et bien sûr, ce quart de finale contre la formation d'outre-Manche. Un duel serré et indécis entre deux collectifs performants avec de bonnes individualités.

En personne avertie, Sonia Bompastor a bien rappelé que les Londoniennes n'étaient pas les premières venues. "Les équipes anglaises performent. C'est un pays qui est en pleine ascension concernant le football féminin, a-t-elle constaté. Il réalise de très bonnes choses. On aura beaucoup de respect pour notre adversaire car il a du potentiel, il progresse et c'est l'un des favoris de la compétition, mais nous avons de l'expérience donc ce sera une belle affiche."

"Sur l'aspect athlétique, les formations anglaises ont du répondant"

Les Fenottes évolueront à domicile pour cette première manche, avec l'objectif d'en faire une force. "Sur l'aspect athlétique, les formations anglaises ont du répondant. Plus globalement, en Ligue des champions, il y a beaucoup d'intensité, il faut être capable de gagner les duels. Ce sera une des conditions pour performer mercredi. On doit aussi s'appuyer sur le fait de jouer dans notre stade, que les filles apprécient particulièrement. Nous voulons imposer notre style, a affirmé l'entraîneure. J'espère que dans la continuité de ce qu'on a pu faire dernièrement, on gardera nos cages inviolées."

Il faudra aussi savoir gérer dans son entièreté ce duel aller-retour avec une subtilité apparue l'an passé. "La grosse différence, c'est que maintenant, le but à l'extérieur ne vaut plus double. C'est un élément à prendre en compte, tout comme le fait que c'est une double confrontation et donc qu'on aura 180 minutes au moins pour départager les deux équipes", a conclu Sonia Bompastor.