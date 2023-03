La semaine passée, l'OL a annoncé les prolongations de contrat de Sonia Bompastor et Camille Abily pour deux ans. Une nouvelle qui a réjoui Christiane Endler.

Tandis que l'équipe de France féminine n'a pas encore officiellement trouvé son futur sélectionneur, même cela devrait être Hervé Renard, l'OL a lui prolongé le contrat de deux membres du staff des Fenottes. Sonia Bompastor et Camille Abily poursuivront l'aventure avec l'Olympique lyonnais pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2025. Une nouvelle visiblement bien perçue par l'effectif, à l'image des propos de Christiane Endler sur le sujet.

"Elles ont bien progressé depuis leurs débuts"

La gardienne, qui s'est confiée à O&L, un entretien à lire mercredi matin sur notre site, pense que cette continuité “est bien pour elles. Cela donne de la stabilité à l’équipe de savoir ce qui va se passer dans les prochaines saisons. On les connaît, on sait comment elles travaillent, leurs exigences vis-à-vis du groupe et du staff. Ça fait du bien. Je crois que tous ensemble, on peut faire encore mieux, mais elles ont bien progressé depuis leurs débuts et nous grandissons petit à petit, note la Chilienne. En plus, elles connaissent les valeurs et les intérêts du club, ce qu’elles nous transmettent.”