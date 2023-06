OL : quand Anderson martyrisait Govou à ses débuts

Sidney Govou, Juninho et Sonny Anderson lors de Montpellier – OL en 2003 (Photo by GERARD JULIEN / AFP)

Ayant formé une paire complémentaire au début des années 2000, Sonny Anderson et Sidney Govou n’ont pas toujours vécu l’amour fou. Le désormais conseiller sportif de l’OL Groupe a martyrisé son ainé au début de sa carrière.

Anderson - Govou… À l’évocation de ces deux noms, les plus nostalgiques supporters de l’OL ont forcément les poils qui se lèvent. Cela rappelle le premier titre en 2002 mais aussi les exploits européens contre le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan. Aujourd’hui encore, les deux anciens attaquants sont accueillis avec les applaudissements au moment de faire des apparitions du côté de Décines. Lors du "match des Héros" en mai 2022 pour célébrer les 20 ans du premier titre, ils avaient été les champions de l’applaudimètre.

Compère et complice, Sonny Anderson et Sidney Govou n’ont pas forcément connu des débuts idylliques à l’OL. Il faut dire que l’éclosion de l’international français à 17 ans a apporté son lot de remise en question dans l’effectif de l’OL. À une époque où voir un jeune débuter si jeune n’était pas monnaie courante, les anciens voulaient forcément montrer leur leadership. "Avec moi, il était à l’ancienne, a avoué Govou dans So Foot. Il rentre dans le bus, il te dit 'dégage'. Au début, je le détestais. Il faisait peur à tout le monde avec ses réflexions à la con : 'Qu’est-ce que tu fous là ?', 'Lève-toi', 'Attends que l'on s’assoit avant de t’asseoir', 'Va ramasser les ballons'. Tous ces trucs qui étaient chiants quand tu étais jeune, mais que tu acceptes parce que ça faisait partie de la formation. Je l’ai insulté un paquet de fois en rentrant chez moi."

Un bizutage en bonne et due forme comme il n'en existe presque plus aujourd’hui. À l’OL, les plus jeunes doivent amener les ballons en début d’entraînement. Et certains, avec leur nouveau statut, en oublient presque leurs obligations par moment…