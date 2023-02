Sonny Anderson avant un match entre Toulouse et l’OL (Photo by Rémy GABALDA / AFP)

A la recherche d’un remplaçant à Bernard Lacombe et Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas a jeté son dévolu sur Sonny Anderson. L’ancien attaquant de l’OL devient conseiller sportif au sein d'OL Groupe.

Il était à la recherche d’un nouvel homme pour endosser le costume laissé vacant par Bernard Lacombe puis Gérard Houllier. Jean-Michel Aulas n’a pas caché, au moment de faire le bilan du mercato au début du mois, vouloir repenser la structure de l’organigramme de l’OL dans les prochaines semaines. Après des jours et nuits de discussions, mais aussi de candidatures, le président lyonnais a trouvé la personne qu’il pensait la plus à même de pouvoir assurer cette fonction. Comme attendu, Olympique-et-Lyonnais peut confirmer que c’est bien Sonny Anderson qui va devenir le conseiller sportif d'OL Groupe. Les deux parties sont parvenues à un accord et l’ancien attaquant et capitaine va faire son retour à l’OL.

Anderson comme pare-feu aux contestations des supporters ?

Ayant assuré un rôle d’adjoint en charge des attaquants lyonnais après la fin de sa carrière sportive, Anderson occupait depuis quelque temps ce rôle de directeur sportif au sein du club partenaire de Lyon-La Duchère. Il intervient également sur beIN Sports en qualité de consultant, mais c’est donc un retour aux sources pour "Sonnygoal". Malgré tout, ce retour n’est pas pour autant accueilli avec un très grand enthousiasme chez les supporters. Bien que contents de revoir une légende revenir au club, les Lyonnais espèrent ne pas voir Anderson être utilisé comme un pansement pour calmer la gronde populaire qui réclame certains départs. Il faudra attendre la conférence de presse jeudi (11h15) pour connaitre plus précisément les contours de la mission d’Anderson.